Когда все города и села в Казахстане обеспечат питьевой водой

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание о ходе разработки национальных проектов «Доступный Интернет» и «Чистая питьевая вода в каждом населенном пункте», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в 2027 году уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет достигнет 100%. Также в 2027 году покрытие 5G в городах республиканского значения достигнет 75%, в городах областных центров – 60%. А доля пользователей сети Интернет в сельской местности в 2027 году приблизится к 97%.

Кроме того, участники совещания рассмотрели национальный проект «Чистая питьевая вода в каждом населенном пункте», разработанный в рамках исполнения поручения главы государства по стопроцентному обеспечению населения питьевой водой. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК пересмотрело финансирование данного проекта. Его реализация позволит по итогам 2025 года обеспечить 100% доступ к услугам водоснабжения всех городов и сел.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал конкретные поручения заинтересованным госорганам.