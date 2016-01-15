​Когда выгодно всем

Открывая встречу, М. Кусаинов отметил, что в нынешних условиях государственно-частное партнерство (ГЧП) становится реальной альтернативой реализации социально значимых проектов за счет выстраивания долгосрочного сотрудничества Правительства, регионов и бизнеса на взаимовыгодных условиях. По его словам, для дальнейшего ускорения развития ГЧП в рамках антикризисного плана Правительства в программы развития территорий включен индикатор по реализации не менее 5 проектов ГЧП в год.

– Закон «О ГЧП» открывает новую веху в отношениях между государством и бизнесом, расширяет потенциал использования ГЧП во всех сферах и отраслях национальной экономики и может стать одним из ключевых элементов новой модели роста Казахстана, – подчеркнул первый вице-министр национальной экономики.

На семинаре были разъяснены основные положения Закона «О ГЧП» и представлены рекомендации, разработанные МНЭ совместно с АО «Казахский центр государственно-частного партнерства» для местных исполнительных органов по эффективной реализации проектов ГЧП. В частности, рассматривались механизмы реализации частной финансовой инициативы, малых форм ГЧП, сервисных контрактов, меры государственной поддержки проектов и участие частного сектора в процедурах планирования. Обсуждались и преимущества нового закона, который снимает ограничения по сферам применения ГЧП, расширяет субъектный состав участников, повышает роль частного сектора в инициировании и подготовке проектов. Пристальное внимание было уделено и внедрению «дорожной карты» развития ГЧП, и другим организационным вопросам формирования эффективного партнерства, призванного объединить ресурсы для экономического роста и повышения качества жизни граждан.