Когда юниорки быстрее

Казахстанские конькобежцы завершили домашнюю часть сезона.Первые ледовые сборы, по странному стечению обстоятельств начавшиеся сразу с соревнований, завершились национальным отбором.

На Кубке Казахстана был сформирован состав национальной сборной, а на юношеском чемпио­нате страны определили имена молодых спортсменов, которые будут представлять нашу страну на международных стартах.

Интриги особой не получилось: что у взрослых, что у юниоров ситуация примерно одинаковая – на каждой дистанции по два лидера, а дальше отрыв столь велик, что даже говорить об этом неудобно. Причем отставание от лидера таково, что у женщин, например, третье место столь значительно уступает не только лидерам, но и первым местам из юниорских протоколов.

Об очередном провале откро­венно высказалась на своей странице в Фэйсбуке бронзовый призер Олимпийских игр в Нагано-88 Людмила Прокашева: «Состоялись два республиканских старта у конькобежцев, Кубок РК и юниорский чемпионат РК. А теперь давайте проанализируем результаты у женской половины. Мы видим, что юниорки бегут быстрее женщин. Конечно, я не беру в расчет Надежду Морозову и Екатерину Айдову. Вот теперь делаем выводы: у нас всего две женщины, которые конкурируют в мире, остальные женщины уже не конкурируют с нашими молодыми спортсменками. Очень печально».

Таким образом, состав нацио­нальной сборной будет час­тично представлен юниорами, которые сначала выступят на взрослых кубках, а затем будут бороться за медали со своими сверстниками.

– На первых стартах команде было важно помимо отбора выполнить нормативы допус­ка на международные старты, – говорит главный тренер юниорской сборной Александр Жигин. – На первом взрослом кубке в норвежском Ставангере юниоры выступят в командной гонке (Акжол Нуралы, Андрей Семенов, Роман Биназаров). На втором Кубке Алина Дауранова выступит в командном спринте вместе с Екатериной Айдовой и Надежой Морозовой, а также на одной из спринтерских дистанций. Затем перебираемся в Финляндию, где пройдут уже два юниорских Кубка мира.

В декабре юниорская сборная дома проведет отбор на юниорский чемпионат мира. В команде есть место для пяти юношей и пяти девушек, так что борьба за место в команде ожидается более серьезная. Напомним, что первый этап Кубка мира в норвежским Ставангере стартует 11 ноября.