Когда за лампу «светит» срок

Акмолинские полицейские подвели итоги ОПМ в рамках республиканской спецоперации «Контрафакт». За два дня оперативниками было выявлено 5 прес­туплений, совершенных в сфере информационных технологий, а также с нарушениями авторских и смежных прав. Было среди них и весьма неординарное правонарушение.

Так, сотрудники УВД Кокшетау задержали мужчину, который подозревается в сбыте специальных технических средств неглас­ного получения информации. По сведениям оперативников, житель областного центра на одном из рекламных интернет-сайтов поместил объявление о продаже «документ-камеры», распространение которой запрещено на территории РК. Это устройство мужчина оценил в 10 000 тенге. После проведения операции купли-продажи он был задержан оперативниками. Со слов 38-летнего мужчины, это устройство он якобы нашел, в личных целях его не использовал, но решил продать, так как остро нуждался в деньгах. Само устройст­во сделано в форме настольной лампы, оно способно снимать и записывать, а также хранить фото- и видеоматериалы.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК – незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации. Ее санкция предусматривает штраф в размере до 2 000 МРП либо лишение свободы на срок до двух лет.

Также в период ОПМ «Контрафакт» выявлены два факта распространения материалов порнографического характера в Аккольском и Сандыктаус­ком районах и факты продажи DVD-дисков с признаками контрафакт­ности. По всем выяв­ленным преступлениям возбуж­дены уголовные дела и назначены соответствующие экспертизы.