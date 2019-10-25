Когда забили в колокола

Хроника ЧП

Информация о том, что в предгорьях Заилийского Алатау неизвестные лица уничтожили сад с редким апортом и яблоками сорта «кандиль» обошла поч­ти все информационные агентства и ТВ каналы страны. Выкорчевано почти 200 плодоносящих деревьев, которые не одно десятилетие выращивали владельцы сада – пенсионеры Жумакул и Ануар Орымбаевы. Неизвестные снесли на участке забор, деревья распилили на поленья, сняли и вывезли плодородный слой почвы глубиной до 3 м на площади около 80 соток. Картина, оставшаяся после этого злодейства, повергла в шок не только семью Орымбаевых, но и всех неравнодушных казахстанцев.

Спустя несколько дней после того, как новость получила широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, пресс-служба департамента полиции (ДП) города сообщила о том, что начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 «Кража». Кроме того, расследование находится на контроле у руководства МВД и Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы. Дело находится в Следственном управлении ДП города.

«С целью раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, силами которой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, лиц, причастных к противоправному действию, их задержанию и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности. В рамках производства осуществляется ряд необходимых процессуальных действий. Назначены экспертные исследования для установления ущерба как для окружающей среды, так и для потерпевшей стороны», – говорится в сообщении.

Следствие ведут...

Мы решили восстановить хронологию этого чрезвычайного происшествия, чтобы вынести из него определенные уроки. Как сообщила «КП» дочь потерпевших Дина Орымбаева, разграбление сада началось в сентябре. Заявление в полицию на имя участкового Медеуского района ПК «Горный гигант» (участок № 312) они написали 24 сентября. Но предпринятые им действия вызвали у них полное недоумение.

– На место происшествия участковый выехал вместе с моей мамой. Он опросил местного пастуха, и на этом его действия закончились. Когда мы поняли, что участковый не намерен дальше ничего предпринимать, решили, что нет смысла тратить на него драгоценное время, – вспоминает Дина.

Девятого октября потерпевшие написали заявление на имя прокурора города по факту бездействия и непринятия мер участковым. В ответ на это обращение государственный орган ответил, что решение будет принято в сроки, установленные законодательными актами, то есть в течение месяца. Не теряя времени, Дина направилась за помощью в экологический союз «Табиғат», где ей рекомендовали обратиться в Национальную палату профессиональных экологических аудиторов. Именно председатель этого общества Мирас Байсеитов оказал ей действенную помощь, сделав запросы по этому факту во все уполномоченные органы с просьбой принять меры к правонарушителям. Но и эти обращения не привели к активным действиям со стороны государственных органов.

Таким образом не добившись результата, Дина сообщила о своей проблеме журналистам одного из информационных агентств. Новость об этом факте вызвала резонанс, переместилась в социальные сети, и к ее освещению подключились другие СМИ. Так проблема обрела широкую общественную огласку, и к ее решению подключилось руководство департамента полиции города.

По словам Дины Орымбаевой, разграбление плодородного слоя земли с соседних участков началось еще весной. Затем землю стали вывозить еще с одного участка в радиусе 2 км. Подобные случаи произошли в поселке Юбилейном и в районе Ремизовки. Видимо, почувствовав безнаказанность, предприимчивые дельцы вошли во вкус и вывозили чернозем КамАЗами. Неужели участковый не видел и не знал, что происходит на вверенной ему территории? Судя по объявлениям на сайтах, бизнес по продаже чернозема и дров процветает.

Работа над ошибками

Столь варварская вырубка яблоневого сада навела на мысль о том, что даже в лихие 90-е не было фактов такого вандализма. Мирас Байсеитов считает, что безответственное отношение к окружающей среде в первую очередь связано с неработающими нормами Экологического кодекса и отсутствием должного общественного контроля. Эксперт напомнил, что сейчас под эгидой Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК идет разработка нового проекта Экологического кодекса. По его словам, предлагаемая редакция этого важнейшего для общест­ва документа более либеральная, чем его действующие нормы. Некоторые статьи, касающиеся природопользователей, разработчики предлагают смягчить. В частности, такое понятие, как «обязательный экологический аудит», изменить на «добровольный экологический аудит». Сегодня все результаты обязательного экологического аудита направляются в Комитет экологического регулирования. По результатам этого заключения уполномоченный орган имеет право принимать меры вплоть до приостановления работы предприя­тия и устранения нарушений, вызванных несоблюдением экологического законодательства. Поэтому смягчение некоторых статей Экологического кодекса просто недопустимо.

– Какой природопользователь будет заказывать себе добровольный экологический аудит, если он заблаговременно знает, что данные аудита будут отрицательными? – задается вопросом Мирас Байсеитов. – Вместо того чтобы поддерживать малый и средний бизнес и улучшать в целом экологическую обстановку в стране, законным образом предлагается уничтожить целую сферу экологических аудиторов.

Специализированный природоохранный прокурор Алматы Тимур Уражанов заявил корреспонденту «КП», что они оперативно реагируют на все факты незаконной вырубки деревьев, которые освещаются в социальных сетях.

– Незамедлительно направляем на место происшествия природоохранного полицейского, составляются акты, виновные привлекаются к административной и уголовной ответственности, если вырубка произведена без разрешения, – сказал он.

По данным департамента полиции, в 2017 году природоохранными полицейскими было составлено 464 протокола, в 2018-м – 439, в 2019-м – 309. Разделяя тревогу алматинцев за участившиеся случаи незаконной вырубки деревьев, в том числе этот, он отметил, что необходимо повышать уровень экологической­ культуры населения, а иначе никаких природоохранных прокуроров не хватит. Тимур Уражанов сообщил, что в настоящий момент по делу о вырубке яблоневого сада ведется экспертиза об определении суммы ущерба, нанесенного экологии. Кроме того, природоохранная прокуратура дала предписание органам внутренних дел и уполномоченным органам в сфере земельных отношений о привлечении к ответственности лиц, допустивших незаконный вывоз чернозема.

Председатель экологического союза «Табиғат» Мэлс Елеусизов отметил, что в последние годы предгорья Алматы часто подвергаются подобным «варварским набегам». Он убежден, что кроме как преступлением против экологии и окружающей среды, это трудно назвать. Общественная организация намерена вносить свои предложения об ужесточении статей Экологического кодекса за подобные правонарушения. Во всем мире существует такое понятие, как «неотвратимость наказания», что должно стать нормой и в нашей стране, считает известный эколог.

В соответствии с международными стандартами

Свою позицию по факту вырубки яблоневого сада и разработке Экологического кодекса высказал и член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК Серик Сейдуманов. Он уверен, что это происшествие шокировало не только жителей Алматы, но и всех казахстанцев. Депутат сообщил, что в декабре текущего года в Мажилис будет внесен новый проект Экологического кодекса, работа над которым продлится на протяжении всей сессии. Возможно, будет принято решение о приглашении всех экспертов по экологии и активистов на заседания. В любом случае все предложения и поправки будут изучаться членами рабочей группы. Серик Сейдуманов заверил, что Экологический кодекс будет принят с учетом мнения общественности и его широкого обсуж­дения. По его словам, представители офиса ОБСЕ в РК уже выразили желание принять участие в обсуждении проекта Экологического кодекса.

– Они заинтересованы в том, чтобы новый Экологический кодекс был современным, перспективным и соответствовал международным стандартам, – подчеркнул депутат. – Что касается наказаний, они будут применяться через другие нормативно-правовые акты и законы. Сделать все статьи кодекса прямого действия невозможно в одном документе. Это будет документ, определяющий все основные параметры по вопросам экологии, действующий в комплексе со всем законодательством страны.