Когда закончат газификацию Алматы

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото: express-k.kz
Полностью закончат газификацию Алматы в 2021 году. Об этом сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев на онлайн-конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если мы в прошлом году говорили, что в 2020 году на 99 процентов обеспечим жилые дома природным газом, то, сегодня видим, что застраиваются новые массивы новыми домами. Мы говорим, что процесс окончательно закончится в 2021 году. Город ежегодно растет, застраивается. Есть участки под ИЖС, но они до сих пор застраиваются", – сказа  л спикер.

По его словам, застройки идут в Жетысуском, Алатауском, Турксибском, Наурызбайском, Медеуском районах. Некоторые жилые дома раньше принадлежали Алматинской области и были труднодоступными.

"На данный момент АО "КазТрансГаз Аймак" готовит проекты. В течение двух лет до этих домов будет доведено центральное газоснабжение. После этого мы все подключим и вопрос закроем окончательно", – дополнил Масабаев.

Кроме того, с этого года для проведения газа алматинцам будут выдавать беспроцентные кредиты на 18 месяцев. 

"Порядка 2 300 домов будут газифицированы. Максимальная сумма кредита в одни руки - 309 тысяч тенге. Расчеты были уже предварительно сделаны с участием подрядчика. Общая сумма, которая будет выделана для этих целей, составляет порядка 500 миллионов тенге", – сообщила директор Алматинского областного филиала "Halyk Bank" Тасбике Кудикова.

Как она отметила, будет предусмотрена комиссия за организацию займа - 0,1 процент от суммы кредита. Максимум комиссия составит 309 тенге. Прием документов начинается с 10 августа.

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