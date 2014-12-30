Когда закончилась война... Максут ИРЖАНОВ

Одна из тех, кого от имени Главы государства поздравил аким Сарыаркинского района Ермаганбет Булекпаев, – Надежда Борисова. В октябре 1943 года 19-летняя Надя ушла добровольцем на фронт. Ее определили в военный госпиталь Петрозаводска, который входил в состав 3-го Украинского фронта. Здесь было «жарко», как на передовой. Но все вынесли хрупкие девичьи плечи. После демобилизации Надежда Федоровна работала медсестрой в первой городской больнице, в 1997 году вышла на заслуженный отдых.

– Спасибо Президенту, что не забывает о ветеранах. Главное, чтобы царили в стране мир и спокойствие. Юность мы не видели, молодость пришлась на тяжелые годы. Дай бог, чтобы наши дети и внуки не знали таких времен, – заметила Надеж­да Федоровна.

Алексей Федорович Фролов встретил известие о Победе над Германией, так и не доехав до фронта. 17-летний паренек, с трудом добившийся в ноябре 1944 года призыва в Красную армию, до весны следующего года находился на Урале в 40-й учебно-стрелковой дивизии. Только их отправили на фронт, как пришла весть о Победе. Эшелон в срочном порядке повернули на восток. Но повоевать все же пришлось. В составе 39-й гвардейской армии он принял участие в разгроме империалистической Японии.

– Война шла 23 дня, толком и повоевать не успели, – говорит бывший наводчик противотанкового ружья, – но этот разгром означал конец Второй мировой, из которой Советский Союз вышел победителем.

39-я армия была оставлена на военно-морской базе Порт-Артур, где Алексей Фролов прослужил еще 6 лет. После демобилизации вернулся в родной Акмолинск и поступил работать в трест «Целинстрой», где и трудился 40 лет. Орден «Құрмет» – высокое признание его заслуг на производстве.

– От всего сердца благодарю Президента Нурсултана Назарбаева,­ с которым имел честь неоднократно встречаться лично, за достойное внимание к людям старшего поколения, а фронтовикам желаю здоровья, чтобы долго еще оставались в строю, – сказал Алексей Федорович.

Михаил Петрович Кочетков начал воевать осенью 1942 года в составе штурмового отряда Западного фронта под городом Невелем Псковской области, где пала смертью храбрых наша Маншук Маметова. Дрался насмерть в составе 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. Принимал участие в освобождении Витебска, Полоцка, взятии Риги, Шауляя и Кенигсберга, о последнем свидетельствует медаль за взятие этого города.

7 мая 1945 года штурмовая бригада вблизи Берлина успешно выполнила боевую задачу, отбив у врага один из вермахтовских санаториев. Ночью прошел проливной дождь, а утром, когда солдаты вышли на солнышко сушить промокшее обмундирование, пришла весть о капитуляции немецко-фашистской Германии.

– Мы стояли как вкопанные. Как так: вчера только штурмовали сопки, а сегодня война закончилась? Молча смотрели на еще не остывшие тела товарищей, погибших в последний день войны, и не понимали сути происходящего, пока кто-то не крикнул: «Да здравствует Победа! Ура!» Ликованию не было конца, – вспоминает ветеран.

После войны солдат Победы Михаил Кочетков трудился в локомотивном депо города Целинограда помощником машиниста, затем работал в управлениях Карагандинской, Казахской и Целинной железных дорог.

– Спасибо Нурсултану Абишевичу, что у нас в Казахстане все спокойно. Он многое сделал для страны в первые годы независимости и сейчас активно работает на благо казахстанцев, – говорит ветеран. – Мы должны хранить самое дорогое – мир и стабильность, которые есть у казахстанцев.



