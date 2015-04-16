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Когда зацветет «Көрме»

Татьяна ПЕТРОВА
Она объединит на одной площадке несколько событий: научно-практическую конференцию по вопросам озеленения и садового строи­тельства «Ассоциации производителей посадочного материала России Казахстану», шоу-показы международных мастеров флористов Сергея Карпунина, Даниила Борисова и Рууда Хазелаара, III открытый чемпионат республики по профессиональной флористике «Алтын Гул-2015». Специалисты поделятся секретами оформления стола молодоженов, создания свадебных букетов и аксессуаров для невесты.
В мероприятии наряду с отечественными производителями примут участие представители известных брендов из Голландии, Германии, Бельгии, Колумбии, Польши, России, Франции и Эквадора. Торжественная церемония открытия выставки состоится 22 апреля в 11 часов.

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