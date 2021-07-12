Когда завершится прием документов в первый класс в Казахстане

Общество
1421
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Более 285 тысяч заявлений для приема в первые классы поступило от казахстанцев на сегодняшний день. Напомним, что прием документов стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.   

Такие сроки были определены для того, чтобы родители будущих школьников смогли заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности, а администрации школ - заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников, распределять часы среди учителей и определять состав педагогов в зависимости от количества классов. В связи с этим ведомство напоминает о важности своевременной подачи заявлений для приема в 1 классы.

«Прием документов теперь длится 4 месяца, что позволит и родителям, и администрациям школ продумать подготовку к учебному процессу. Также после 10 августа в школах начнет работу подготовительная группа, в которую по желанию родителей могут ходить дети, не посещавшие дошкольные учреждения или не прошедшие предшкольную подготовку», – отметил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев.

Прием заявлений проводится в электронном формате через портал электронного правительства Еgov.kz. Для поступления в школу необходимо представить следующие документы: документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у); цифровая фотография ребенка размером 3х4 см. Заявление рассматривается 1 рабочий день.

Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в «красной» зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.

Ведомство ожидает, что в этом учебном году в школы пойдут более 380 тысяч первоклассников.

Популярное

Все
Что они там курят?
Музей советского прошлого
Баха, поправляйся!
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Сто способов отъема денег
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
Не игры, а издевательства
Приоритеты энергетической безопасности
Кто виноват?
Не хамите! Вас снимают…
Суд и дело
Кто защитит права трудящихся?
Молоко «в запое»
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Деловой совет СВМДА: приоритет МСБ
Все начиналось с каравана
Вспомним всех поименно...
Земельный ответ
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Новые возможности для отечественных экспортеров
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Земельный ответ
Кто защитит права трудящихся?
Не хамите! Вас снимают…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]