Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"
Транспорт , Другое

Когда завершится реконструкция автодороги Караганда – Балхаш

Реконструкция автомобильной дороги Караганда – Балхаш будет завершена до конца 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил завершить реконструкцию автодорог Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал.

По информации МИИР, сейчас идет реконструкция на 8 участках (протяженностью 363 км) дороги Караганда – Балхаш. Уже уложено 291 км верхнего слоя основания, 245 км нижнего слоя и 7 км верхнего слоя покрытия. Обеспечен проезд на 277 км нового слоя асфальтобетонного покрытия, до конца года планируют открыть дополнительно 10 км автодороги.

«Следует отметить, что на участках имеются 16 объездов общей протяженностью 8 км. До конца года планируются завершение работ и перевод движения по новому покрытию на 13 объездных, на остальных будет обеспечен проезд. Строительно-монтажные работы по реконструкции данной автодороги планируется завершить до конца 2023 года», – заверили в Мининдустрии.

На автодороге Балхаш – Бурылбайтал реконструируются 6 участков протяженностью 288 км. Проезд по новому асфальтобетонному покрытию обеспечен на 161 км. Реконструкция предусмотрена до конца 2023 года.

По дороге Жезказган – Караганда в МИИР сообщили, что сегодня проводятся проектно-изыскательские работы на 513 км. Проект разделен на 12 участков. Разработку ПСД обещают завершить в 2023 году, и работы начнут поэтапно по мере готовности документации.

«Также главой государства было поручено принять необходимые меры по завершению ремонта автодороги Караганда – Каркаралинск, общая протяженность которой 200 км (км 17-217). Для улучшения состояния участка в 2021-2022 годы проведен средний ремонт участков протяженностью 18 км (км 102-110 и 197-207). В следующем году за счет республиканского бюджета планируется провести средний ремонт на участках протяженностью 75 км (км 132-197 и 207-217), а остальные участки дороги будут отремонтированы в 2024 году», – рассказали в ведомстве.

 

 

 

 

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