Когда завершится ремонт на КТК, сообщил Акчулаков

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что на этой неделе завершается ремонт одного из причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодняшний день ситуация такая: ремонтные работы, в принципе, закончены. Они проходили с перерывами из-за погодных условий. Замена труб завершена, вчера завершилась их опрессовка, заполнение водой для определения каких-то проблемных участков на случай, чтобы избежать разливов. Сегодня ожидали, что воду сольем, танкер подгоним, и он начнет работать. Если ВПУ-3 (выносное причальное устройство – прим. ред.) начнет сегодня работать полностью, тогда 100 процентов экспортной мощности нефтепровода восстановится», – сообщил в кулуарах Мажилиса Болат Акчулаков.

По его словам, к концу этой недели КТК полностью должен войти в строй. Речь идет о двух причалах.

«Третий ВПУ будет в ремонте находиться, но он и был в резерве, в принципе. Всегда работали двумя ВПУ. Один был в резерве поэтому двумя достаточно. Вообще ожидаем, что сегодня загрузка начнется. Я не хочу вперёд забегать. Если будут сильные волны и что-то штормить, корабль может не подойти к причалу. Но это уже такие особенности, которые мы не можем контролировать», – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, в марте 2022 года шторм повредил выносное причальное устройство (ВПУ) морского терминала под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум был вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ.