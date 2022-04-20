Фото: primeminister.kz
Экономика
Когда завершится ремонт на КТК, сообщил Акчулаков
Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что на этой неделе завершается ремонт одного из причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодняшний день ситуация такая: ремонтные работы, в принципе, закончены. Они проходили с перерывами из-за погодных условий. Замена труб завершена, вчера завершилась их опрессовка, заполнение водой для определения каких-то проблемных участков на случай, чтобы избежать разливов. Сегодня ожидали, что воду сольем, танкер подгоним, и он начнет работать. Если ВПУ-3 (выносное причальное устройство – прим. ред.) начнет сегодня работать полностью, тогда 100 процентов экспортной мощности нефтепровода восстановится», – сообщил в кулуарах Мажилиса Болат Акчулаков.

По его словам, к концу этой недели КТК полностью должен войти в строй. Речь идет о двух причалах.

«Третий ВПУ будет в ремонте находиться, но он и был в резерве, в принципе. Всегда работали двумя ВПУ. Один был в резерве поэтому двумя достаточно. Вообще ожидаем, что сегодня загрузка начнется. Я не хочу вперёд забегать. Если будут сильные волны и что-то штормить, корабль может не подойти к причалу. Но это уже такие особенности, которые мы не можем контролировать», – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, в марте 2022 года шторм повредил выносное причальное устройство (ВПУ) морского терминала под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум был вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ. 

Популярное

Все
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Блокировать соцсети не будут в Казахстане
На 4 трлн тенге пополнят республиканский бюджет из Нацфонда
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Арестованы четыре организатора финпирамиды "Mudarabah Capital"
ФПРК и HAK-IS будут сообща продвигать принципы социальной справедливости
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Экономика
Агентство Moody’s подтвердило рейтинги риска казахстанских …
Правительство , Экономика
В госсобственность возвращаются еще несколько предприятий
Мажилис , Экономика
Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет 2022 года
Экономика
Сколько нефти планирует добыть Казахстан в 2022 году на фон…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021