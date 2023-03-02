Когда жена страшнее полиции

Сделал он это, чтобы избежать скандала с женой, но получил за свою хитрость и немилость супруги, и проблемы с законом.

«Гражданин сообщил в правоохранительные органы о совершении знакомым хищения принадлежащего ему имущества», – рассказали в прокуратуре комплекса «Байконур». То есть человек даже назвал того, кого якобы подозревает в краже. Однако, как уточнили в надзорном органе, было установлено, что «сам заявитель ввиду отсутствия денежных средств продал неустановленным лицам нажитое в семейном браке совместное имущество, а вырученные денежные средства потратил на спиртное».

И вот теперь, когда человека уличили в явной лжи, придется отвечать перед законом, ибо заявление о преступлении – не шутка. В отношении испугавшегося гнева жены мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Дело передано российской стороной в казахстанские правоохранительные органы, так как подозреваемый – гражданин РК. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы.