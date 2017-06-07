Статьи Когда зола бывает злой Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Анонимные сообщения об экологической проблеме с видео и фото появились на страницах аккаунта «Аксу? Не, не слышал!» в конце мая – на этом популярном форуме жители города, к которому относится и одноименный поселок, стоящий рядом с электростанцией, охотно делятся новостями, поэтому посты о пыли собрали множество лайков.



«Уже на протяжении многих лет мы дышим пылью золоотвала АО «ЕЭК», – сообщается в одном из них. – С этой проблемой не раз обращались по телефону к руководству данного предприятия, но так и не получили ответа! Как только поднимается ветер, становится невозможно дышать, город накрывает облаками пыли! Помогите! Пусть это обращение увидят чиновники, Правительство, пусть примут какие-нибудь меры! У нас здесь дети, люди пожилого возраста...»



Все комментирующие сошлись на том, что уже нет сил терпеть, но придется – город зависит от предприятий. Скептики даже высказали упрек автору поста: почему же сообщение анонимное, так никто не обратит внимание, а «проблему решать надо громко и всеми силами». Позже с журналистами открыто встретились две жительницы поселка Аксу, которые рассказали о трудностях, знакомых всем местным.



– Когда приходит сообщение с предупреждением о порывистом ветре, мы сразу закрываем окна, чтобы зола не летела в квартиру, – говорит Валентина Байкеш. – Может, отходов на предприятиях стало больше, может, их просто неправильно хранят?



– Раньше такое бывало редко, – поддержала ее Вера Кошевая, живущая в поселке с 1968 года. – Но сейчас, как только ветер, так зола летит. Из-за этого на улице даже видимость снижается.



Для региональных надзорных органов оказалось достаточно и публикаций в социальных сетях: как сообщил природоохранный прокурор Даурен Кенбаев, по факту обращения граждан ведомство выдало предписание департаменту экологии провести проверку на золоотвалах.



– Мы уже начали работу – по предписанию прокуратуры будем изучать состояние золоотвалов Аксуской электростанции АО «ЕЭК», – рассказал главный государственный экологический инспектор Павлодарской области Жомарт Каримов. – Вообще, с 13 июня у нас должна была начаться плановая проверка объек­та, но сейчас важно отреагировать на сообщение жителей. И раньше фиксировались случаи незначительного пыления на этом предприятии, но, судя по видео из соцсетей, ситуация там непростая – нам предстоит во всем разобраться. Когда проведем экологическую оценку, можно будет говорить о санкциях. В подобных случаях предприятие должно возместить ущерб, оплатить штраф, кроме того, мы передаем сведения и в органы госдоходов, поскольку такое пыление относится к сверхнормативным эмиссиям, на которые не были получены разрешения и за которые тоже нужно платить.



На самом предприятии не отрицают возможности пыления с золо­отвалов, объясняя это ветреной погодой, правда, при этом говорят: обращений от имени жителей к ним не поступало. «Образование такого явления объясняется неблагоприятными погодными условиями, то есть усилением ветра до 20 м⁄с, а также выводом из эксплуатации золоотвала № 2» – это данные из официального ответа АО «ЕЭК», подписанного президентом акционерного общества Валерием Гриненко.



А вот в департаменте экологии считают, что таких объяснений быть не может: никакие погодные условия не оправдывают того, что не соблюдается экологическое зако­нодательство. Тем более что для павлодарского Прииртышья ветры не редкость, и при строительстве объектов все особенности региона нужно учитывать.



Сейчас электростанция АО «ЕЭК» имеет три золоотвала, причем два из них выведены из эксплуатации, а третий – самый новый, куда и осуществляется складирование золошлаков, – пылить не может, потому что работает по современной технологии. Здесь, чтобы нивелировать возможность выноса мелкой фракции, зеркало воды содержится выше уровня золы, проще говоря, шлак полностью находится под водой.



Первый золоотвал практически полностью возвращен государству: 202 га его уже рекультивированы, осталось 32 га, не заросших травой. На втором золоотвале тоже начали рекультивацию, здесь даже используют фермерскую поливальную машину для пыле­подавления. И все-таки этого оказывается недостаточно: видимо, золоотвал № 2 нужно срочно приводить в порядок, тем более что он уже не принимает шлаки.



Аксуская электростанция работает на твердом топливе, причем используют здесь в основном высокозольный уголь разреза «Восточный», поэтому отходов на предприятии за год собирается около 3 млн тонн: по данным, предоставленным главным экологическим инспектором области, именно о такой цифре основных шлаковых отходов отчитываются энергетики.



Вообще, переработка золы, образующейся после сжигания угля, – общемировая проблема, над решением которой ломают головы ученые многих стран. Занимаются такими разработками и в Павлодаре, например, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой профессио­нального обучения и защиты окружающей среды Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова Капар Арынгазин предлагает инновационные решения в области переработки золошлаковых отходов и отходов металлургии.



Команда павлодарских ученых под его руководством пять лет сотрудничает с Новосибирским государственным техническим университетом, где есть практический опыт использования отходов местных ТЭЦ, использующих уголь Кузбаса. Павлодарские ученые же трудятся над проектом по переработке именно золы от экибастузского угля.



– В Казахстане накоплено около 400 миллионов тонн золоотвалов теплоэлектростанций, работающих на угле, ежегодно образуется примерно 20 миллионов тонн золы, – рассказывает об актуальности своих разработок Капар Шакимович. – Можно сказать, что перерабатывается мизер из этого. Мы же разработали технологию использования именно золы экибастузского угля при производстве самых разных строительных материалов – бордюрного камня, тротуарной и облицовочной плитки, гиперпрессованного кирпича, которые по своим свойствам ничуть не уступают обычным, а по себестоимости на 30–40% дешевле. Мы провели и научные, и экспериментальные лабораторные испытания.



По технологии павлодарских ученых в производстве стройматериалов отходы ТЭЦ частично заменяют цемент, песок, щебень и в общем объеме сырья доходят до 30–40%, причем речь идет именно о сухой золе уноса. В вузе закупили необходимое лабораторное оборудование, есть здесь и заказчик технологии – ТОО «СК «Атамура», строительная организация, которая выделяет площадь для цеха.



– Золу нам могут предоставить три павлодарские ТЭЦ, есть интерес и у алматинских предприятий. Если найдем инвесторов и все пойдет по плану, то начнем производить где-то 15 тысяч тонн готовой продукции в год, и в зависимости от объемов сбыта нам потребуется от десятков тысяч до сотен тысяч тонн золоотходов в год, – уточняет Капар Арынгазин.



Конечно, в регионе есть мелкие фирмы, которые производят стройматериалы из золы, но какое научное и технологическое обоснование они используют – неизвестно, поэтому трудно оценить качество их продукции и безопасность для экологии самого производства.



Кстати, профессор добавил, что представители вуза выходили с предложением и на аксускую станцию, и там тоже готовы сотрудничать, правда, только продавать сырье, тогда как ученые могут организовать производство прямо на базе предприятия. По данным АО «ЕЭК», в прошлом году здесь реализовали сторонним потребителям 81 тыс. тонн сухой золы – меньше 3% от общего объема накоплений за год. Зато запланировали потратить в нынешнем году 5,7 млрд на выполнение других природоохранных мероприятий.