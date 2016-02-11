​Когда «звучат» картины

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Мария ОРЛОВА

В лингвистике ономатопея означает слово, образованное из звукоподражания. Живописные картины Джози Беретта – это тоже своего рода подражание звукам.

– Я влюблен в музыку, – говорит о себе художник. – И в своих живописных картинах стремлюсь выражать звуки музыки в визуальных образах.

Экспериментируя с формой, композицией и цветом, Беретта творит в стиле кубизм с выразительностью сюрреализма. Первое, что бросается в глаза зрителю, – на всех его полотнах изображены музыкальные инструменты: рояль, скрипка, виолончель и контрабас .

– Почему? – часто его спрашивают гости выставки, впервые увидевшие такую художественную ономатопею.

– Музыкальные инструменты – это мои символы и образы, – поясняет художник. – Если взглянуть на мои «инструментальные» картины со стороны, кажется, что они похожи. Но каждая работа выражает мое определенное настроение и состояние души. Это тоже как в музыке. Ведь если взглянуть на нотные записи, они тоже кажутся похожими. Но на основе семи нот и пяти линеек возникает все многообразие мира музыки.

А еще на всех картинах Беретта изображены светильники: офисные лампы, уютные абажуры, фигурные торшеры, помпезные люстры. Лампы, говорит он, это его символ веры, надежды и любви, свет которых помогает человеку не заблудиться на жизненном пути.

– У меня есть лампы с изгибами. Это зигзаги любви – самого возвышенного и сокровенного человеческого чувства. И, как свет лампы, любовь может разгораться и может гаснуть. Еще рисую светильники, которые освещают всю картину. Этим я выражаю надежду человека на светлое будущее.

В своей «Вторичной ономатопее», абстрактной и экспрессивной, Беретта находит живописные соответствия нежности и чувственности, очарованию и элегантной простоте. Помимо музыки на творчество мастера вдохновляют красивые пейзажи и его супруга Кати. На заднем плане своих полотен он часто рисует небо и море. Особую прелесть им придает нежный образ обнаженной девушки – его Кати, которая играет на рояле, задумчиво сидит около виолончели, а то и вовсе парит в воздухе.

Джози Беретта родился в Италии в 1943 году в творческой семье: его отец был художником, а мама – поэ-тессой. Сначала он работал и творил в сфере рекламы и дизайна, которые сформировали его художественные взгляды и стилистику. Потом на всю жизнь заболел живописью. Выставляться начал три года назад. Его выставки прошли в США, во Франции и в Италии. Художник полон оптимизма, творческого вдохновения и желания ездить со своими картинами по миру.

– Организовать выставку в Казахстане мне предложили Бахытжан и Динара Машкеевы, – говорит он. – С этой влюбленной в изобразительное искусство семьей я познакомился в Италии. Так что открытию выставки способствовала дружба.

В нашу страну Джози Беретта приехал второй раз со своей супругой и сыном. Его покорили музыка и живопись казахского народа и здешняя природа.

– В одной из своих картин я нарисовал национальный казахский ковер. Теперь хочу отобразить звуки казахской музыки, – пообещал Беретта. 

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