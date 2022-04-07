Перед выпускницей одной из школ Южного Казахстана стоит непростой выбор.

Ученица школы № 9 населенного пункта Кольтоган Келесского района Жанерке Зейлбекова выиграла гранты на бесплатное обучение сразу в нескольких вузах США. Блестящий успех – результат целеустремленнос­ти и прилежания подростка.

Жанерке всегда училась хорошо, на уроках быстро схватывая любую, даже самую сложную тему, а дома искала дополнительную информацию. Педагоги отмечают ее усидчивость и стремление к новым знаниям. С 9 класса школьница начала углубленно изучать английский язык и готовилась к поступлению в Назарбаев Университет.

В 10 классе Жанерке начала проходить онлайн-курсы, используя возможность бесплатно укрепить свои знания и расширить кругозор. Логичным продолжением обучения стало участие в конкурсах, которые проводят многие зарубежные вузы, тем самым отбирая себе талантливую молодежь со всего мира.

Туркестанская школьница по итогам конкурсов получила бесплатные гранты и приглашение на учебу от восьми американских вузов! Какой из них выбрать, выпускница еще не решила. Не определилась и с выбором страны будущего обучения. Сейчас она отправила свои документы в несколько университетов Турции в надежде, что там тоже оценят ее уровень знаний и пригласят на учебу.