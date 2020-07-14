Кого обманываем?

Горько…

Всего за сутки с небольшим сюда поступили около 100 человек, практически все с двусторонней пневмонией. В это же время рестораны и кафе подпольно проводят свадебные и юбилейные торжества…

На минувших выходных весь город шумел, обсуждая практически экшен, случившийся в одном из петропавловских ресторанов. В соцсетях появилось фото молодоженов, направляющихся от автомобиля к ресторану, причем не через центральный вход, а с другой, укромной стороны здания. Конспирация оказалась слабенькой, жильцы из дома напротив успели запечатлеть

момент и «слить» изобличающий контент в соцсети. Местные власти вынуждены были незамедлительно отреагировать на сигнал.

К месту тайного торжества направилась группа проверяющих, в числе которых были не только сотрудники акимата, но и санврачи, полицейские. Но попасть внутрь здания оказалось не так-то просто. Все двери наглухо заперты, на требования открыть их никто не отзывался. Внутри царила тишина: ни музыки, ни шумных гостей, ни света в окнах.

По всем признакам можно было бы решить, что никакого мероприятия здесь и в помине нет. Участники тоя и персонал рес­торана затаились в надежде обмануть незваных гостей, однако проверяющие не сдавались. Молчаливое противостояние сторон длилось почти час! Поскольку ни хозяин, ни хотя бы охранники заведения так и не появились, проверяющие приняли решение взломать двери…

Представшая «группе захвата» картина оказалась вполне ожидаемой: полный зал нарядно одетых людей, щедро накрытые столы, жених с невестой. Надо ли говорить, что дальше события развивались совсем не по праздничному сценарию. В отношении владельца ресторана и организатора мероприятия (то есть родителя жениха) был собран административный материал по 462-й статье КРКоАП.

Такие же меры административного воздействия приняты в отношении организаторов праздника и администрации еще одного увеселительного заведения, которые вопреки запрету намеревались закатить банкет на 100 с лишним человек. Добавим, что описанные события происходили как раз в те самые выходные, когда в регионе постановлением главного санитарного врача области были усилены ограничительные меры.

Практически все объекты в областном центре были закрыты, не работали даже супермаркеты. Но для кого-то охота, как говорится, пуще неволи… А что в результате?

Семейное торжество обернулось крупным штрафом и испорченным настроением. Но даже это кажется мелочью, если задуматься о том, какому риску подвергали себя и своих многочис­ленных гостей хозяева мероприятия, устроившие пир во время чумы. Где гарантия, что все они здоровы, не являются переносчиками инфекции? Думали ли об этом молодожены, не сумевшие отказаться от пышного тоя, или их родители, или их родственники и друзья, поспешившие в ресторан?

Наверняка думали, но… чихали они все и на карантин, и на вирус, а по большому счету – на себя и всех окружающих. А значит, слова «береги ближнего» для них пустой звук. Не понимают, не осознают, что беречь ближнего – это значит в первую очередь соблюдать личную безопасность, не нарушать правила, не посещать людные места и не тащить потом инфекцию домой, где пожилые родители, маленькие дети, родные люди со слабым здоровьем…

Удивительно, что среди комментаторов этой нашумевшей истории нашлись и откровенно сочувствующие устроителям праздникам. А кто-то и вовсе с нескрываемой злобой писал: мол, завидуете чужой радости, вам лишь бы «стучать»…

Как всегда, нашлись и такие, кто вообще отрицает существование коронавирусной инфекции. «Покажите мне хоть одного человека, переболевшего «короной» в Петропавловске», – написал один такой Фома неверующий. В ответ ему посыпались сообщения: кто-то похоронил отца, у кого-то тетя в тяжелом состоя­нии в реанимации. Только, думается, что этот «умник» так и будет на каж­дом углу кричать про мировой заговор, пока сам не окажется на больничной койке.

Красная зона

А между тем ситуация в регио­не резко ухудшилась. Если в конце мая в Северо-Казахстанской области регистрировались лишь единичные завозные случаи (в основном из России), то в июне количество заболевших в Петропавловске и районах выросло в геометрической прогрессии.

Конечно, в первую очередь это связано с возросшей миграцией населения. После снятия блокпостов между областями североказахстанцы стали активно выезжать в столицу и другие регионы, где заболеваемость COVID-19 на тот момент была довольно высокой. В свою очередь жители других областей хлынули в гости к своим родственникам и друзьям в Северно-Казахстанской области.

Несмотря на то что местные власти неустанно напоминали о том, что карантин все еще продолжается, хотя и со значительными послаблениями, большинство восприняли эти самые послабления как возможность полного отказа от мер санитарной безопасности. Люди расслабились. Про маски и социальную дистанцию все сразу же забыли. Зато поспешили в кафе и рестораны, чтобы отпраздновать семейные и иные события – да пышно, с большим количеством гостей, как это у нас принято.

Хотя санврачи разрешили работу точек общепита с жестким условием: не более 30 посадочных мест и с соблюдением дис­танции между столиками! Но что значат все эти условия, когда душа требует праздника? А владельцы питейных заведений с радостью, после нескольких-то месяцев простоя, подхватили всеобщую эйфорию, предоставляя всем желающим банкетные залы, но не афишируя, разумеется, при этом свою незаконную деятельность.

Последствия столь беспечного поведения не заставили себя долго ждать. Если, по данным на 31 мая, в Северо-Казахстанской области были зарегистрированы 59 человек с COVID-19 (в их числе есть и выздоровевшие), то уже к середине июня, то есть спустя всего пару недель после ослаб­ления карантинных мер, общее число заболевших составило 111 человек. Только за 14 июня было выявлено 15 новых случаев, темп прироста составил 15,6%.

Нужно отметить, что основная масса заболевших в июне – североказахстанцы в возрасте от 25 до 40 лет, то есть та самая активная часть населения, которая, по всей видимости, беззаботно веселилась на банкетах и тоях в начале лета.

А вот врачам и остальному персоналу медучреждений в эти дни совсем не до смеха. Нагрузка резко увеличилась. Местные власти принимают все возможные меры, чтобы обеспечить необходимой помощью больных, однако ситуация очень непрос­тая. На брифинге в минувшую среду аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о том, что в регионе открывают дополнительные койки в инфекционных и провизорных стационарах.

– В инфекционных стационарах первой городской больницы, областного центра фтизиопульмонологии, в районах Магжана Жумабаева и имени Мусрепова увеличено количество койко-мест – с 65 до 435. Коечный фонд в провизорных стационарах увеличен со 100 до 905, в том числе в областной больнице – 200 мест, в городской больнице – 110, в Кызылжарской районной больнице – 120, а также в районах области, – проинформировал глава региона.

Только в Петропавловске под провизорный стационар для больных с подозрением на COVID-19 и пневмонией отдали весь пятиэтажный терапевтический корпус областной многопрофильной больницы. Восемь отделений, которые до этого располагались в корпусе, приш­лось перевести в другие медуч­реждения областного центра. Отделение реабилитации и вовсе пока закрыто.

Как рассказал журналистам главный врач областной больницы Юрий Белоног, работы у персонала провизорного стацио­нара очень много.

– За чуть более чем сутки посту­пили около 100 пациентов. Пока места здесь есть. Гос­питализируем людей в тяжелом состоянии, средней степени тяжести. Практически все они с двусторонней пневмонией. Организовали реанимационное отделение, которое уже заполнено, – сообщил Юрий Белоног.

В стационаре работают 4 врача, 16 медсестер, 10 санитарок. Смена происходит каждые 8 часов. На верхних трех этажах расположена грязная зона, где находятся непосредственно пациенты, второй этаж – чистая зона, первый этаж – приемный покой.

– Есть сложности с персоналом. Не можем сказать, что в достаточной степени укомплектованы лекарствами и защитой. Но пока то, что имеется, позволяет работать, – отметил главврач.

Из-за резкого роста больных COVID-19 в июне пришлось перепрофилировать под инфекционный госпиталь и терапевтический корпус 1-й городской больницы.

– Инфекционный корпус 1-й городской больницы рассчитан на 25 коек. Когда мы готовились к пандемии, добавили еще 40 коек, всего было 65. С 15 июня пол­ностью весь терапевтический корпус, где располагались терапия, неврология, отделение сестринского ухода, перепрофилирован в инфекционный госпиталь, рассчитанный на коронавирусных больных. Теперь имеется 145 коек, и все доктора терапевтического корпуса работают вместе с врачами-инфекцио­нистами, – рассказала Ботагоз Сулейменова, исполняющая обязанности главного врача инфекционного госпиталя.

По ее словам, основная масса пациентов – люди старше 50 лет, которые не соблюдали условия карантина.

– Сейчас в отделении реанимации у нас 7 тяжелых больных, из них 4 – на аппаратном дыхании. У них большой объем поражения легких, дыхательная недостаточность. К сожалению, мы уже теряли пациентов. Два человека умерли от инфекции. Один мужчина, ему 51 год, приехал очень поздно. С 4 июня он болел, к нам поступил 20-го в крайне тяжелом состоянии. Делали все, что возможно, гемодиализ, аппаратное дыхание, но спасти не смогли. Он умер просто на глазах. Очень тяжело, когда теряешь больных...

Сейчас за здоровье и жизнь пациентов инфекционного гос­питаля борются 16 врачей, около 400 медицинских сестер и санитарок.

Медперсонал переведен на карантинный режим работы, который был отменен всего лишь 1 июня. Передышка оказалась очень короткой, всего 2 недели… Вновь начались тяжелые смены, по 6 часов в противочумных кос­тюмах, недели без живого общения с родными людьми.

– График работы остался прежним, по 6 часов, и потом бригада меняется. Дольше работать в противочумных костюмах просто невозможно. Вновь подключившиеся к борьбе с коронавирусом медики поселились вместе с остальными в гостинице «Алтын Орда», домой им теперь нельзя, – рассказала Ботагоз Сулейменова.

После 14 дней работы медики должны столько же отдыхать, но ухудшение эпидемиологической ситуации не дает им возможнос­ти полноценно восстановиться. В лучшем случае – неделя.

– Благодаря тому, что работаем в непростом режиме четыре месяца, смогли все предусмотреть: есть и аппараты ИВЛ, и лекарственные средства. Основная масса медицинского персонала почти не бывает дома. Людям очень тяжело – банально хочется снять маску, перчатки, костюмы и отдохнуть, – говорит Ботагоз Магжановна.

Но все понимают важность своей работы и никто не покидает пост.

Не до праздников

Спасая пациентов, 87 североказахстанских медиков заразились инфекцией. Персонал больниц, поликлиник ежеминутно рискует своим здоровьем, контактируя с больными. На днях героический труд медработников Северо-Казахстанской области был отмечен государственными наградами. В числе поощренных и. о. главного врача 1-й городской больницы Ботагоз Сулейменова. Ей вручен орден «Парасат».

Врачу общей практики городской больницы № 3 Абылайхану Баяндину и главной сестре 1-й городской больницы На­талье Полицыной аким области вручил ордена «Құрмет». Еще 7 североказахстанских медиков награждены медалями «Ерең еңбегі үшін» и «Шапағат», а также почетными грамотами Республики Казахстан.

Нет никаких сомнений в том, что медработников, которых нужно наградить, в области гораздо больше. Но сейчас не до праздников, вирус еще не побежден.

Многие врачи и медсестры находятся в больнице по несколько смен подряд, отрабатывая по 300 часов в месяц. Участковые медицинские работники еже­дневно наблюдают более чем за 800 бессимптомными больными. В условиях высочайшей нагрузки выполняют свои обязанности фельдшеры скорой помощи. На сегодня в области работает 31 бригада. Еще 20 выезжает по линии неотложной помощи при хронических заболеваниях. Суточная нагрузка выросла до 30 вызовов при норме 16, то есть почти в 2 раза. На статистику влияет и рост острых респираторных заболеваний, количество вызовов по ним увеличилось на 30%. В целом же общее количество вызовов скорой помощи возросло на 15% – с 450 до 660 в сутки по области.

Для бригад закуплено 25 портативных аппаратов ИВЛ. При этом местные власти не скрывают, что проблемы с медоборудованием в регионе имеются.

– Дефицит есть, как и во всех регионах страны. До пандемии в Северо-Казахстанской области было 76 аппаратов ИВЛ. На бюджетные средства (150 миллионов тенге) нами закуплено 5 аппаратов другого уровня – экспертного класса. На прошлой неделе из местного бюджета выделено дополнительно 400 миллионов тенге. Мы закупаем 20 аппаратов ИВЛ, которые будут поставлены до конца июля, – сообщил на брифинге 8 июля аким Северо-Казахстанской области. – Также отрабатываем с Министерством здравоохранения вопрос о том, чтобы ранее заявленные 38 аппаратов искусственной вентиляции легких были отгружены в регион пораньше: согласно договору, это был декабрь, мы отрабатываем, чтобы в сентябре. Кроме того, в рамках лизинга машин скорой помощи в августе получаем 18 машин, которые будут укомп­лектованы реанимационным оборудованием. Мы одними из первых в республике заключили этот контракт и взяли технику по старым ценам, – отметил Кумар Аксакалов.

На контроле руководства области и ситуация с дефицитом лекарств, а также ценами на них.

– Эта тема очень насущная, Президент дал поручения, чтобы правоохранительные органы провели ревизию. В ряде регио­нов есть такие факты, когда были нарушения, наблюдалось повышение цен на лекарства. Этот воп­рос и у нас на контроле, – подчеркнул Кумар Иргибаевич. – Мы создали мониторинговые группы. Будем постоянно проверять. В аптеках имеется достаточный запас альтернативных лекарств: жаропонижающих, противовос­палительных и противобактериальных. По стационарам проблем с лекарствами нет, ведем работу с поставщиком «СК-Фармация».

…Пока часть населения продолжает наивно верить в теорию всемирного заговора и отрицать опасную инфекцию, бездумно нарушая элементарные санитарные требования, государство и власть на местах ведут активную борьбу с невидимым врагом. Подключиться к ней должен и каждый из нас, для этого не нужно быть полицейским, врачом, сотрудником акимата. Нужно совсем немного: не заниматься самообманом, соб­людать личную гигиену, беречь себя и близких!