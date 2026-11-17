Урочище Кок-Жайлау – одна из природных территорий, обладающих высокой экологической, ландшафтной и биологической ценностью. Его уникальность определяется разнообразием горных экосистем, сочетанием лесных, луговых и кустарниковых сообществ, а также присутствием редких, эндемичных и охраняемых видов растений. Сохранение этого природного богатства приобретает особую актуальность в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и обсуждения перспектив развития горной туристической инфраструктуры.

фото предоставлено пресс-службой МНВО

В связи с этим учеными кафедры ботаники и агроэкологии факультета биологии и биотехнологии КазНУ им. аль-Фараби проведены полевые исследования растительного покрова, флористического разнообразия и геоботанических особенностей урочища Кок-Жайлау в зоне предполагаемого размещения горного курорта Almaty SuperSki. Обследование охватило лесные, луговые и кустарниковые сообщества, расположенные на различных высотных уровнях. Изучены особенности растительности в зависимости от рельефа, экспозиции склонов, увлажнения и степени антропогенной транс­формации. Все обследованные участки документировались с помощью GPS-привязки и фотографирования, что позволило зафиксировать их пространственное положение и современное состояние.

Установлены особенности флористического состава и структуры растительных сообществ на обследованных маршрутах и трансектах. Полученные материалы позволили охарактеризовать состояние природных фитоценозов, выявить участки с присутствием редких и эндемичных растений, а также определить территории, наиболее чувствительные к возможному изменению условий среды.

Особое значение имеет выявление мест произрастания растений, представляющих природоохранную ценность. Среди них особого внимания заслуживают тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), яблоня Сиверса (Malus sieversii), ревень Виттрока (Rheum wittrockii) и ирис Альберта (Iris alberti), относящиеся к редким видам флоры Казахстана. Также изучались места произрастания других ценных представителей горной флоры. На основании полевых наблюдений и пространственной фиксации подготовлена карта местонахождений краснокнижных растений на территории предполагаемого размещения Almaty SuperSki.

Значительные площади в долине Кок-Жайлау заняты хвойными лесами, основной лесо­образующей породой является древний реликтовый вид – ель Шренка, или тяньшанская. Также имеются искусственные еловые насаждения ели европейской Pícea аbies, которая не признана реликтом и аборигенным растением. Их общая площадь составляет 19,2 га. Сквозь них проходят основные туристские тропы и лесохозяйственная дорога. При натурном осмотре признаков угнетения растений, как в непосредственной близости от троп, так и на разном удалении от них, не выявлено.

Важным направлением работы стала оценка современного состояния растительного покрова и степени его антропогенной нарушенности. Учитывались признаки рекреационного воздействия, вытаптывания, нарушения почвенного покрова, изменения естественной структуры растительных сообществ и другие факторы, способные влиять на устойчивость горных экосистем.

Особую обеспокоенность вызывает прогнозируемое увеличение потока посетителей урочища Кок-Жайлау и связанный с этим риск усиления неорганизованной рекреационной нагрузки. При отсутствии эффективной системы регулирования туристических потоков возрастает вероятность деградации естественных растительных сообществ, разрушения мест произрастания редких и охраняемых видов, сокращения их численности и утраты отдельных ценных местообитаний.

В этой связи возникает необходимость в кратчайшие сроки разработать и создать экологически обоснованную туристическую инфраструктуру на территории Кок-Жайлау. В ходе исследований также сформирован гербарный материал, который будет использован для последующей камеральной обработки, уточнения видового состава и проведения научных исследований.

Одним из важных результатов работы стала подготовка карто­графических материалов с пространственной локализацией выявленных редких растений. Такие материалы могут использоваться при рассмотрении вариантов размещения проектируемых объектов, выборе трасс и туристических маршрутов, при разработке мероприятий по предотвращению или минимизации воздействия на природные экосистемы.

Наличие природоохранно ценных видов и сообществ требует индивидуального подхода к каждому участку. Приоритетом должно оставаться предотвращение нарушения естественных местообитаний, а компенсацион­ные мероприятия и восстановление растительности следует рассматривать как дополнительные меры, а не как замену сохранению природных экосистем.

Полученные результаты – важная основа для дальнейшего экологического сопровождения проекта Almaty SuperSki. В соответствии с международными подходами мониторинг растительного покрова должен осуществляться на всех этапах реализации инфраструктурных проектов – до начала и в период строительных работ и в процессе эксплуатации объекта.

Исследования Кок-Жайлау имеют комплексный эффект: их результаты используются для науч­ного анализа и экологического сопровождения территории, становятся частью образовательного процесса и вовлекают студентов, магистрантов и докторантов в решение актуальных задач сохранения биоразнообразия. Особую значимость имеет дальнейшее продолжение исследований в летний и осенний периоды, поскольку сезонная динамика горной растительности требует многосезонных наблюдений. Это позволит дополнить полученные данные, уточнить флористический состав территории, выявить дополнительные местообитания ценных видов и более полно оценить состояние природных сообществ.

Таким образом, результаты полевых геоботанических и флористических исследований формируют научную основу для экологического сопровождения проекта Almaty SuperSki, совершенствования природоохранных мероприятий и организации долгосрочного мониторинга растительного покрова.

Важно отметить, что оператор проекта при его реализации опирается на результаты научных исследований, проводимых профильными научными институтами. Это хороший пример взаимодействия науки и бизнеса, когда перед освоением природной территории изучаются ее особенности, оценивается состояние экосистем.

Такой подход должен стать примером и для других строительных компаний, девелоперов и операторов проектов. Прежде чем приступать к строительству на природных территориях, необходимо привлекать ученых, проводить экологические исследования, выявлять и оценивать возможное воздействие на окружающую среду. Это позволит заранее предусмотреть необходимые природоохранные меры и избежать многих негативных последствий.

Главная задача ученых – не только изучить природное богатство родного края, но и обеспечить научную основу для его сохранения будущим поколениям.