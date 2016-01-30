Коккольский феномен Статьи 2828 Михаил ТЁ, Жамбылская область

Купаться в озере не рекомендуют, но если уж решились, то делать это нужно крайне осторожно. По рассказу одного пастуха, как-то в нем утонули двое парней. Едва они нырнули, как стали непонятно от чего кричать. Затем чабан увидел, что вода начала бурлить, и поспешил за помощью. Ребят удалось вытащить на берег, но… уже мертвыми.

Некоторые местные жители верят в древние легенды, согласно которым на глубине акватории живет вселяющий ужас водяной дух – Айдахар. По их словам, временами со стороны озера доносятся странные звуки, похожие то на свист, то на шипение, то на вздохи и даже крики, и именно змеевидный монстр издает их. Говорят, что иногда он поднимается на поверхность, и тогда его можно увидеть. Некоторые чабаны утверждают, что видели, как чудовище охотилось на пьющих воду животных и птиц. По словам очевидцев, это существо длиной до 15 метров внешне напоминает гигантского доисторического ящера с длинной шеей и широкой головой. Невольно вспоминается знаменитое озеро Лох-Несс в Шотландии, где, по преданиям, тоже живет подобное чудовище, очень похожее на реликтового плезиозавра.



На самом деле иногда по озерной глади пробегает довольно крупная рябь, вода начинает волнообразно колебаться, будто в такт движению невидимого извивающегося крупного тела. А иногда вдруг появляются круги и большие воронки, затягивающие вниз предметы с поверхности. Именно поэтому озеро называют «дышащим» или «живым». Местные жители давно уже поняли, что в подобные моменты вода приобретает целебные свойства. Люди стараются с особой осторожностью запастись ею, пока озеро не стало спокойным.

В свое время казахстанский краевед и энтузиаст археологии Анатолий Печерский подтвердил, что в озере действительно обитает какое-то неизвестное животное. По его словам, он сам видел однажды, как это существо всплывает из глубины. Исследователь отметил, что это была огромная змея более 15 метров в длину и с головой порядка метра в ширину. Некоторые свидетели не видели само существо, но слышали, по их утверждениям, голос чудовища. Одни описывают его, как негромкое шипение с присвистом, другие – как глухой протяжный рев. Однако есть и скептически настроенные исследователи, которые считают, что это чистый вымысел и народные фантазии, а «монстр» – это не что иное, как водяной смерч, всасывающий воздух, который способен издавать подобные звуки.



Согласно письменным источникам, одной из летних ночей их зафиксировали российские сталкеры Евгений Красновский и Роман Фадеев. Последний отметил, что желание посетить озеро возникло после того, как они прочитали о наблюдениях Печерского, тем более что Кокколь как аномальная зона уже давно находится под пристальным вниманием уфологов и сталкеров всего мира. Исследователи не исключили возможность того, что в пещерах вполне могли выжить реликтовые ящеры.



«Мы тоже решили побывать на этом озере, – писал в своей статье руководитель кружка юных археологов Меркенского района В. Сергеев. – Водоем соответствовал описаниям: гладь была лазурно-прозрачной. Поначалу ничего особенного мы там не увидели. Признаков чудовища не обнаружилось. Но втайне мы все-таки надеялись встретить нашего казахстанского «несси» и снять любительский фильм. И вот в один из дней ребята разбрелись по берегу в поисках интересных кадров, а я спустился к самой воде, чтобы понаблюдать за птицами. Недалеко от берега чайки что-то вылавливали из воды. И вдруг они взметнулись вверх с тревожным криком и стали низко кружить над одним и тем же местом. Причина птичьего переполоха была неясна до тех пор, пока озеро не подернулось рябью. Затем на поверхности обозначились какие-то зигзагообразные движения. Как будто бы под водой находилось большое змеевидное тело. При этом казалось, что существо извивалось на одном месте, потому что его скрытая водой голова и конец хвоста оставались неподвижными. Я метнулся на крутизну за ружьем, криком предупреждая ребят об опасности. Но те уже сами заметили странное волнение озера и взобрались повыше. Змеевидные изгибы продолжались несколько минут, и мы были уверены, что из глубины озера вот-вот покажется голова чудища. Мы начисто забыли о своем исследовательском скептицизме, а также о фотоаппаратах и кинокамере!»



Спустя четыре года В. Сергеев вновь возвращается на озеро во главе экспедиции школьников-натуралистов. В одну из ночей ребята вдруг услышали звук, напоминающий негромкий крик верблюда. Дальнейшие наблюдения подтвердили, что с озера доносятся странные звуки. Ребята решили, что их явно издавал зверь.

«Над озером появилось очертание какого-то фантастического животного с длинной шеей и вытянутой головой. Даже при дневном свете чудовище выглядело столь устрашающим, что мы невольно отпрянули назад при его приближении… Так или иначе, но все разрозненные мифические домыслы собрались в общую картину. И предание о целебных свойствах воды. И рассказы о таинственной гибели людей и животных...» – позже написал В. Сергеев.



По версии некоторых ученых, на глубине озера находятся пещеры, образованные благодаря ледниковому происхождению водоема. Передвигаясь, ледники накапливали моренные отложения, состоящие из суглинков, гальки и валунов. И в этих донных отложениях и образуются подводные каналы и промоины. Считается, что через это своеобразное сито озеро получает подпитку, и именно поэтому уровень воды остается стабильным даже в самые засушливые сезоны. Сквозь сеть пещер часть воды затягивается глубоко в недра, где вступает в реакцию с различными солями и газами. Спустя какое-то время она вновь выбрасывается в общую водную массу. Таким образом проходит ее насыщение минералами и очищение. Дело в том, что, несмотря на «зам­кнутый» образ жизни водоема, вода в нем отличается особой прозрачностью, чистотой и свежестью. Все эти процессы создают шумовые и зрительные эффекты на поверхности озера. Именно они и стали основой для рождения мифа о существовании загадочного хищника.

В середине 1970-х годов на озеро была отправлена группа водолазов-исследователей из Иркутска. Многократные погружения под воду не дали конкретных результатов. Но однажды при очередном погружении одного из водолазов внезапно затянуло в образовавшуюся воронку. Все произошло так быстро, что никто не успел оказать ему помощь. Это так сильно потрясло экспедицию, что убитые горем и испуганные люди решили прекратить все исследования.



На таинственном озере однажды побывал и известный жамбылский путешественник, журналист и краевед Валерий Анипко. Он подтвердил, что этот горный водоем, название которого в переводе с казахского означает «зеленое озеро»», на самом деле выглядит необычно.

– За много лет путешествий я побывал в разных местах региона, видел немало озер, но Кокколь меня поразил больше, чем все остальные. Чтобы добраться до него, предстоя­ло приложить немало усилий и преодолеть ряд горных цепей. Расположено оно довольно высоко, в долине. Размером чуть больше футбольного поля. Вода в нем чистая и свежая, несмотря на то, что ни с каким другим источником озеро не связано. Удивил больше всего его цвет. Днем на солнце поверхность водоема отдавала насыщенным бирюзовым цветом, нетипичным для горных озер. Увидеть мифического духа – Айдахара – нам с другом не удалось. Возможно, потому что мы оказались там в неподходящее время или просто не очень-то верили в легенду. Но, откровенно говоря, один только вид озера наталкивает на разные мысли, в частности, и о том, что, возможно, где-то на глубине озера живет то самое чудовище.



Согласно другой легенде, у озера Кокколь нет дна. Гидрологи, исследовавшие озеро, подтвердили наличие сети подводных пещер. В некоторых местах водолазы добрались до дна и обследовали его, а в некоторых местах было настолько глубоко, что водолазы не решались нырять. Подводные аппараты на огромной глубине не увидели твердых материалов, а значит, по мнению ученых, на многокилометровой глубине, возможно, просто нет дна. Якобы отсутствие дна в некоторых точках озера зафиксировали и российские исследователи Роман Фадеев и Евгений Красновский.



Уже более четырех десятилетий ведущие ученые всего мира бьются над загадками озера, но до сих пор точного объяснения этому природному феномену дано не было. Никто не может сказать однозначно, что представляет собой озеро, и есть ли в нем подводный собрат шотландского несси или нет. Но с каждым годом это удивительное место привлекает все больше исследователей, путешественников и любителей приключений.



На этом фоне закономерно возникает вопрос: почему бы в перспективе не сделать Кокколь нацио­нальным туристическим брендом Казахстана подобно тому, что сделали с шотландским озером Лох-Несс. Ежегодно благодаря легенде о змеевидном чудовище к водоему тянутся многочисленные туристы, приносящие довольно весомый доход государству. Это особенно актуально в свете предстоящей Меж­дународной выставки EXPO 2017, после которой ожидается увеличение притока иностранных туристов. Но прежде, безусловно, озеро нуждается в исследованиях, ведь рассказы про неведомую змею могут оказаться правдой. Вполне возможно, что где-то в подводных туннелях на самом деле сохранились доисторические рептилии, которые давно считаются вымершими…

