Кокпаристы парализовали движение по трассе в Жетысуской области – видео

В Жетысуской области оштрафовали организатора конной игры, участники которой заблокировали движение по крупной трассе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/zhetysu.police/

Играющих в кокпар всадников сняли на видео в ночь с 25 на 26 февраля в Аксуском районе. Ролик запечатлел скачущих по трассе кокпаристов, а затем и длинную вереницу автомобилей, стоящих в пробке по их вине.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Полиция привлекла 34-летнего организатора кокпара к ответственности по административной статье «Мелкое хулиганство».

Также установлены и доставлены в полицию 10 участников конной игры, в отношении которых составлены протоколы по адмстатье «Создание препятствий для движения транспортных средств».

Стражи порядка призывают жителей региона следовать требованиям законодательства и в обязательном порядке согласовывать организацию игры с местным исполнительным органом со строгим контролем места ее проведения.