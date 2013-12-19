Кокшетау – Москва: вылет разрешен!

С этого события начинает отсчет новая жизнь акмолинцев. Раньше все добирались через Астану или ближние города России, затрачивая на дорогу добрых полсуток. Некогда забытый и заброшенный кокшетауский аэропорт был закрыт для выполнения международных рейсов, принимая только отдельные воздушные суда грузового назначения, транзитных пассажиров внутренних авиалиний и санавиацию.

Новая страница воздушной гавани начала соз­даваться в мае текущего года, когда аэропорт был передан в доверительное управление оператору транспортной логистики Казахстана АО «НК «?аза?стан темір жолы» и его дочерней компании АО «KTZ Express».

В результате реализации большой программы по модернизации аэропорта была обновлена и удлинена почти до 3 километров взлетно-посадочная полоса, установлено новое светосигнальное оборудование, проделана колоссальная работа по ремонту здания аэровокзального комплекса, мест стоянок воздушных судов, рулежных дорожек, строительству складов для ГСМ и других вспомогательных объектов. Терминал теперь выполнен из стекла и современных материалов.

Эскалаторы, удобные подходы, кабинки, общий интерьер – все для комфорта пассажиров. Уже установлено практически все оборудование: интроскопы, металлодетекторы, стойки регистраций. К услугам транзитных пассажиров и ожидающих – буфет, интернет-кафе, пункт фитосанитарного и зооконтроля, почтовое отделение, билетные кассы, скоро заработают газетные киоски, сувенирные лавки, офисы туристических фирм и авиакомпаний.

С завершением всего комплекса работ аэропорт признали соответствующим требованиям международных стандартов. Во всем этом – большая заслуга национальной компании КТЖ, которая оперативно перешла на рельсы управления всеми видами транспорта в Казахстане. Бесценен и вклад конкретных людей – каждого, кто был причастен к реконструкции и возобновлению работы аэропорта.

Исполнительный директор АО «КТZ Express» Булат Наурзалиев подчеркивает, что новые возможности аэропорта – благо для всего региона. Это и повышение мобильности населения Акмолинской области, и улучшение благосостояния аэропорта, увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие экономики края за счет туризма. Все правильно: есть экономическое обоснование – будет и отдача!

Рейсы выполняются самолетом Boeing-737-700, прилет осуществляется в аэропорт Внуково. И так два раза в неделю. Но это пока, в дальнейшем, по мере необходимости, количество рейсов будет увеличено. Причем время рассчитывается таким образом, чтобы пассажирам было удобно по времени стыковаться с рейсами авиакомпаний в другие города России и зарубежных стран.

Применяется гибкая система цен на билеты. К примеру, перелет туда и обратно между Кокшетау и Москвой эконом-классом обходится чуть более 40 тыс. тенге.

Тем временем беседуем с пассажирами.

– Я сама родом из Кокшетау, но уже 30 лет живу и работаю в Москве, – говорит бизнесвумен Гульнара Жексембина. – Поскольку здесь у меня больная мама, я вынуждена прилетать чуть ли не каждую неделю. Без всякого преувеличения скажу, что открытие новой авиалинии – знаковое событие! Очень удобно – за два с половиной часа ты оказываешься у родных. Самолеты комфортабельные, надежные, очень удобные. Так что еще раз скажу спасибо всем, кто все это сделал!

– Лечу в Москву к брату в гости и хочу попутно пройти консультацию в столичной глазной клинике, – подключается к разговору пенсионерка Валентина Михайловна Лях. – Со мной летит внук, поможет донести сумки с подарками: приготовила варенье дачное, конфеты наши казахстанские. Представляете, как бы все это тащила транзитом через Астану? Здесь все на месте, просто замечательно. Да и за безопасность не беспокоюсь, самолет, говорят, очень надежный.

Через два с лишним часа, минута в минуту, службы аэропорта Внуково приняли первый международный авиалайнер из казахстанской жемчужины – Кокшетау.

Любовь ФОМИЧ