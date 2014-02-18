Культура
Кольчуги батыров в пустыне

Информацию о необычной находке археологу Александру Подушкину сообщил один из высокопоставленных областных чиновников, не желающий афишировать свое имя. Он сам родом из этих мест, и именно ему чабаны рассказали, что случайно обнаружили под песчаным барханом груду переплетенных между собой металличес­ких колец, напоминающих боевые доспехи. Надо отдать должное чиновнику, не отмахнувшемуся от такого сообщения, а подключившему специалистов и организовавшему экспедицию. 

Путь до заветной цели оказался не только неблизким, но и весьма сложным: передвигаться по барханам даже на внедорожнике очень тяжело. Но теперь совершенно очевидно: труды были не напрасны. Под кустом саксау­ла среди пустыни лежали железные кольчуги, накидка на плечи и шлем, слегка присыпанные песком. Такое ощущение, что кто-то их снял, оставив на время, чтобы, вернувшись, надеть снова. 

– Доспехи датируются началом ХVIII века, – считает доктор исторических наук, профессор Александр Подушкин. – Скорее всего, это был схрон. Подобная находка на территории Южного Казахстана обнаружена впервые. Артефакты относятся к периоду казахско-джунгарского противостояния. Спасаясь от захватчиков, люди уходили на левый берег Сырдарьи, глубоко в Кызылкумы. Этим и объясняется появление доспехов в таком отдаленном месте. 

Историки предполагают, что кольчуги и шлем принадлежали богатым батырам, которые вели партизанскую войну против джунгар. Если раньше ученые располагали только информацией из письменных источников, то найденные артефакты расширяют представление о событиях того времени. Три века под открытым небом, конечно же, отразились на сохраннос­ти доспехов. Александр Подушкин постепенно расчищает спрессованную груду железа, и кольчуга постепенно обретает свой привычный вид. Теперь легко можно рассмотреть: каждое кольцо – клепаное, что свидетельствует о том, что работа выполнялась вручную. Скорее всего, археологи обнаружили две кольчуги и плечевые накидки, кольца которых мельче по размеру. 

– Найти среди бесконечных барханов кольчугу – это просто чудо, – говорит Александр Подушкин. – Но меня сейчас больше волнует другой вопрос. Во время встречи местные жители рассказывали, что подобные груды железа им попадались и в других местах. Совершенно очевидно, что необходимо организовать экспедицию, чтобы проверить эту информацию. Ведь с исторической точки зрения обнаружение доспехов в Кызылкумах свидетельствует о серьезном явлении, которое следует изучать. Это реальное свидетельство героического прошлого казахов.

Любовь ДОБРОТА,
фото автора
Шымкент

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