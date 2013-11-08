Радость была преждевременной. После кратковременного похолодания в павлодарском Прииртышье установилась осенняя плюсовая температура. И тут же, на проспекте Кутузова, рассекающим Павлодар надвое по прямой линии, вновь появились «ночные гонщики» – владельцы спортивных и других мотоциклов с оглушительным ревом двигателей. Бравируя друг перед другом, они, как и прежде, начали устраивать на этой городской трассе после 23.00, когда спадает поток автомобилей, гонки наперегонки, лишая сна и покоя горожан придорожных домов. То есть повторялось то, о чем рассказывалось в «Казахстанской правде» («Колесами по нервам») за 14 сентября нынешнего года. Там же был упрек и сотрудникам административной полиции, которые не могут найти управу на этих лихачей, потерявших совесть, игнорирующих правила дорожного движения и административное законодательство.

Когда с досадой рассказал одному из своих коллег о новых вылазках псевдобайкеров, то он «утешил», сказав, что надо немного потерпеть, скоро вновь станет холодно (а там и снег не за горами), и гонщики поставят на отстой своих «мустангов».

Все это так. Но придет весна, и истосковавшиеся по своим скоростным, ревущим «байкам» их хозяева с удвоенной энергией начнут рассекать ночной Павлодар. То есть на деле выходит, что это уже явление. Тем более что возрастающий уровень жизни позволяет казахстанцам приобретать не только обычные импортные автомобили и мотоциклы со стандартными двигателями и глушителями, но и авто большой мощности, «прямоточные», когда звук мотора не глушится, а, наоборот, за счет «усовершенствования» местных умельцев возрастает в разы, особенно на форсаже. В этой беде павлодарцы оказались не одинокими.

В октябре в «Казправде» моя алматинская коллега в материале «Город для людей, а не для авто», рассказывала о том, что в рамках прошедшей международной конференции «Зеленая и благоприятная для здоровья устойчивая мобильность в городах Центральной Азии» была презентована стратегия «Устойчивый транспорт города Алматы».

В статье сообщалось, что, «по словам менеджера проекта Елены Ерзакович, стратегия предполагает принятие более интегрированного подхода, объединяю­щего различные виды транспорта в единую систему и обеспечивающего ее координацию с планами градостроительства. Надо признать, что сегодня современный мир сильно зависит от автомобильного транспорта и движения, этот комфорт влечет за собой серьезные экологические проблемы и негативное влияние на здоровье населения крупных городов. С этими проб­лемами уже столкнулся самый крупный город нашей страны… Как отметила представитель Европейской экономической комиссии ООН Бринда Вакс, общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде является уникальной рамочной конвенцией, которая стремится объединить усилия трех секторов – транспорта, здравоохранения и окружающей среды на равной основе, чтобы сделать транспорт более благоприятным для экосистемы и людей. В нее уже вовлечены 64 европейские страны.

Проблемой влияния транспорта на здоровье людей обеспо­коена и Всемирная организация здравоохранения, которая признает, что вопросы безопаснос­ти на дорогах, выбросов от моторизованных видов транспорта и шумового загрязнения становятся причинами 70–80% всех болезней населения планеты. По словам представителя из Австрии Роберта Талера, во многом эта проблема кроется не только в совершенствовании технологий, перехода к более эффективным видам транспорта и топлива, но и в мышлении».

Этой теме вторит российская «Медицинская газета», рассказывающая о влиянии транспортного и иного шума на здоровье людей. Там были приведены такие данные: в Москве уровень шума составляет примерно 80 децибел, но это, как говорят специа­листы, не предел, дальше будет еще хуже. Шум преследует современного человека круглые сутки – на улице, в транспорте, даже дома. Но изучению шума, который крайне негативно влияет на здоровье человека, долгое время уделялось недостаточное внимание. Видимо, шум считался, а может и продолжает считаться, дозволенным или просто неизбежным «оформлением» человеческой жизни, от которого некуда деться. В настоящее время понижение слуха, связанное с шумом, настолько распространено по всему миру, что ученым очень непросто проводить исследования для установления критерия «нормального» слуха. Более того, по словам руководителя отдела микрохирургии уха Мос­ковского научно-практического центра оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, доктора медицинских наук Евгения Гарова, длительный шум практически сразу вызывает спазмы сосудов головного мозга. Ученый констатирует: «к сожалению, хроническое влияние шума мы отслеживаем очень мало и в целом, на мой взгляд, также мало занимаемся шумовой проблемой, которая существенно снижает качество жизни человека».

…Другой пример из Интернета. «Жители районов, где отмечается высокий уровень шума от пролетающих самолетов, находятся в опасности: им грозит инфаркт или инсульт». Об этом заявили сотрудники Имперского колледжа Лондона. Вывод ученых основан на наблюдениях за состоянием здоровья 3 млн. 600 тыс. добровольцев, проживающих недалеко от аэропорта Хит­роу. Оказалось, что риск стать жертвой приступа у них на 10–20% выше, чем у жителей других районов.

…Мне могут возразить: пролетающий самолет – не мотоцикл байкера. Тогда сошлюсь на нашу казахстанскую газету «Литер» за апрель 2008 года. В данном материале рассказывалось, как сотрудники полиции Караганды боролись с «ночными» (да и дневными) гонщиками, нарушающими тишину. Автор сообщает: «Дорожные полицейские приступили к борьбе с нарушителями тишины. Они измеряют в автомобилях уровень шума, который издает транспортное средство при эксплуатации. Если шум из глушителя превышает 80 децибел, то такую машину полицейские тут же задерживают и доставляют на штрафстоянку.

– Порой мы стоим на посту, а мимо с диким ревом проносится автомобиль. Даже земля под ногами дрожит, – говорит инспектор управления дорожной полиции Карагандинской облас­ти Жанибек Оспанов. – На шум оборачиваются водители проезжающих мимо машин, это отвлекает внимание. А ночами, когда горожане отдыхают, владельцы машин со встроенными шумовыми глушителями устраивают на дорогах гонки.

– Глушители, издающие чрезмерный шум, поступают на оте­чественные авторынки из Китая, – продолжает Жанибек Оспанов. – Они буквально заполонили прилавки. Чаще за таким эффектом гонится молодежь, устанавливая сразу несколько «прямоточных» глушителей. Они считают, что это модно и стильно. Нарушая стандарт № 51709 от 2004 года, в котором предусмотрено, что внешний шум транспортного средства не должен превышать 80 децибел, они нарушают закон. Как показывает практика, по городу ездят машины, издающие шум в 120–160 децибел».

…А теперь приведу сравнительную характеристику звуков. 40–45 децибел – обычная речь. 85 – мотоцикл с глушителем, громкие крики. 80–90 – уровень уличного движения. 118 децибел – звук клаксона автомобиля, 120 – полет вертолета. 130 – звук самолета на старте (болевой порог, выше него – контузия и травмы). 160 децибел – возможный разрыв барабанной перепонки, 200 – смерть. К счас­тью, на наших улицах еще нет такого адского шума, и ревущие мотоциклы (как и «прямоточные» авто) держатся пока что в пределах 100–120 децибел. Но где гарантия, что на наших улицах не появятся сверхмощные, гоночные авто и мотоциклы, от которых не то что задрожат, но и рассыплются оконные стекла?

При этом я не против авто и мотоциклов с усиленными двигателями и современными глушителями. Пожалуйста, выезжайте за город и «рычите» себе в усладу. Но почему из-за чьей-то прихоти, извращенных вкуса и понятия о престиже должны страдать люди? В предыдущем материале указывалось, что по данным полиции за частными лицами в регионе зарегистрировано 1 630 мотоциклов различных марок. Меньшая часть их находится в областном центре. Но и даже среди этих владельцев лишь два-три десятка, обладатели «крутых байков», держат в заложниках Павлодар с населением более 350 тыс. человек. И что, все его жители должны молча терпеть шумовой беспредел обнаглевших мотогонщиков?

…Еще раз сошлюсь на «Медицинскую газету» и ее выдержки, которые, как представляется, точно отражают суть проблемы. «Известный польский композитор Витольд Лютославский, установивший в своей квартире тройные рамы от шума, писал, что человека лишили одного важнейшего права – права на тишину. Он не раз говорил о том, что человеческий слух – несчастный и совершенно беспомощный орган чувств. Если нам не хочется на что-то смотреть, то можно закрыть глаза, не нравится вкус еды – мы не прикоснемся к пище. Но слух наш не может себя защитить, и в этом смысле человек обречен быть рабом окружающего мира…»

По утверждению медиков, в современной жизни шум лишил слуха миллионы людей. Он бил и продолжает бить по нервной системе – самой нагруженной системе в организме человека, он стал причиной преждевременного утомления, бессонницы, ослабления внимания и памяти, мешая нормальному восстановлению сил. Возможно, в ближайшем будущем врачи станут считать шумовую болезнь, поражающую органы слуха, центральную нервную систему, сердце и сосуды, самостоятельной формой профессиональной патологии. И всякий раз напоминать пациентам, что залог здоровья – тишина…

К этому остается лишь добавить, что она, законодательно защищенная, нужна и казахстанцам.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар