Колесит по району «Автобус добрых дел»

Волонтёрское движение
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Регулярно отправляются в нем по селам преподаватели и студенты Аграрно-индустриального колледжа города Атбасара. В рамках действующего в учебном заведении волонтерского проекта «Автобус доб­рых дел» они регулярно оказывают адресные профессиональные услуги пожилым и одиноким сельчанам, людям из социально уязвимых слоев населения.

фото из архива колледжа

На сей раз будущие парикмахеры, электрики и программисты съездили в село Акана Курманова Атбасарского района и помогли тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Так, они взялись за уборку придомовых территорий пенсионеров Ивана Човгана и Галины Эйштедер, освободили их участки от накопившегося мусора, навели везде чистоту и порядок.

В это же время студент Валерий Реченко под руководством своего мас­тера производственного обучения устранил пять электротехнических неисправностей, согласно заявкам пожилых сельских жителей. Будущий парикмахер Анастасия Вебер вместе со своим наставником подарила 15 пожилым людям не только профессиональный парикмахерский уход, но и хорошее настроение. А студент IT-направления Уатхан Кайролла проверил рабочие компьютеры специалистов акимата сельского округа, проконсультировал их по вопросам использования программного обеспечения и цифровых сервисов.

Отметим, что студенты и преподаватели колледжей региона в рамках акции «Автобус добрых дел» регулярно приезжают к одиноким пожилым людям. К примеру, помогают им во время уборки картофеля на огородах, наводят порядок на при­усадебных участках, зимой очищают дворы от снега.

Для молодых добровольцев эта работа – хорошая возможность не только оказать помощь конкретными делами, но и применить полученные навыки на практике. А для людей старшего поколения это знак внимания и уважения. Некоторым сельчанам с годами поддерживать порядок возле дома становится непросто, и такая забота молодежи приобретает особую ценность. Подобные добрые инициативы объединяют поколения, учат милосердию, ответственности, уважению к ближнему.

#регионы #проект #Акмолинская область #волонтеры #колледж

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