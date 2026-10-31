Колесит по району «Автобус добрых дел»

Регулярно отправляются в нем по селам преподаватели и студенты Аграрно-индустриального колледжа города Атбасара. В рамках действующего в учебном заведении волонтерского проекта «Автобус добрых дел» они регулярно оказывают адресные профессиональные услуги пожилым и одиноким сельчанам, людям из социально уязвимых слоев населения.
На сей раз будущие парикмахеры, электрики и программисты съездили в село Акана Курманова Атбасарского района и помогли тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Так, они взялись за уборку придомовых территорий пенсионеров Ивана Човгана и Галины Эйштедер, освободили их участки от накопившегося мусора, навели везде чистоту и порядок.
В это же время студент Валерий Реченко под руководством своего мастера производственного обучения устранил пять электротехнических неисправностей, согласно заявкам пожилых сельских жителей. Будущий парикмахер Анастасия Вебер вместе со своим наставником подарила 15 пожилым людям не только профессиональный парикмахерский уход, но и хорошее настроение. А студент IT-направления Уатхан Кайролла проверил рабочие компьютеры специалистов акимата сельского округа, проконсультировал их по вопросам использования программного обеспечения и цифровых сервисов.
Отметим, что студенты и преподаватели колледжей региона в рамках акции «Автобус добрых дел» регулярно приезжают к одиноким пожилым людям. К примеру, помогают им во время уборки картофеля на огородах, наводят порядок на приусадебных участках, зимой очищают дворы от снега.
Для молодых добровольцев эта работа – хорошая возможность не только оказать помощь конкретными делами, но и применить полученные навыки на практике. А для людей старшего поколения это знак внимания и уважения. Некоторым сельчанам с годами поддерживать порядок возле дома становится непросто, и такая забота молодежи приобретает особую ценность. Подобные добрые инициативы объединяют поколения, учат милосердию, ответственности, уважению к ближнему.