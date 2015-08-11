Колесо судьбы

Елена ГАРКАВА, Аксу
На электрической станции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящего в состав Евразийской Группы (ERG), трудятся почти 6 400 человек. Из всех 26 промышленных цехов предприятия, отнюдь не самым большим, но от этого не менее важным, является автотранспорт­ный. В нем работает Евгений Плешаков, который отдал станции более 30 лет.
Пришел он сюда сразу после армии, в 1982 году, водителем. Спустя год ему, молодому комсомольцу, предложили ехать на стройку знаменитой Байкало-Амурской магистрали.
– На БАМе в Тынде сразу же записали на двухмесячные курсы по вождению. Преподавали русскоязычные немецкие специалисты, так как техника была дорогая. После начал работать на 16-тонном грузовом автомобиле «Магирус» из Германии, – вспоминает Евгений Васильевич.
…На стройку магистрали приехала и его супруга Ольга Николаевна. В Сибири родился первенец, которого назвали в честь отца. Спустя пару-тройку месяцев семья Плешаковых была вынуждена вернуться в Казахстан. Почти полное отсутствие детского питания, дефицит витаминов и суровые погодные условия сильно пошатнули здоровье младенца.
– Руководство БАМа никак не хотело отпускать, даже грозилось с Доски почета фотографию снять. Я тогда сказал: делайте, что хотите, но здоровье сына мне важнее. И как ни тяжело было покидать эту знаменитую стройку, в 1985 году вернулся в родной Аксу, на станцию. Как семейный человек, сразу получил две комнаты в общежитии. А спустя 8 лет – 4-комнатную квартиру, тоже от предприятия, – рассказывает Евгений Васильевич.
…На станции он приступил к прежней работе, стал водителем КамАЗа. Почти 22 года занимался междугородными перевозками – доставлял оборудование. За это время Евгений Васильевич успел объездить страны Прибалтики, Российскую Федерацию. Старшего сына, Евгения, постоянно брал с собой.
– В те времена дома почти не жил, все время в дороге. Бывало, из одной командировки приеду, пару дней дома – и сразу во вторую. Если оборудование задерживали, то всегда на экскурсии по местным достопримечательностям ездил. А сыну дорога так понравилась, что он решил пойти по стопам деда и отца – стать водителем. Сейчас Евгений работает на станции, в одном цехе со мной, – рассказывает Евгений Плешаков-старший.
На станции, и тоже в одном цехе – на котельном участке № 2, трудится и его супруга Ольга Николаевна, табельщица, и младший сын, Андрей, старший мастер.
Сегодня Евгений Васильевич перевозит людей на микроавтобусе. О своей работе всегда говорит с улыбкой:
– Коллектив отличный. Взаимовыручка есть. Ребята всегда готовы помочь, а при случае и подменить.
…А на вопрос, почему все-таки стал водителем, отвечает, что это – судьба, и иной работы для себя никогда не представлял.

Популярное

Все
Система управления наукой будет реформирована
И станут ровными дороги
Серебро с золотым отливом
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
На субботник как на праздник
Тепло, подаренное детям
Защитить права ребенка
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Укрепление координации и взаимодействия
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Просвещение – лекарство от радиофобии
Раскрывая тайну звука
В гостях у Димаша Ахмедовича
Столица на пороге перемен
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

