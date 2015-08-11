Колесо судьбы 513 Елена ГАРКАВА, Аксу

На электрической станции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящего в состав Евразийской Группы (ERG), трудятся почти 6 400 человек. Из всех 26 промышленных цехов предприятия, отнюдь не самым большим, но от этого не менее важным, является автотранспорт­ный. В нем работает Евгений Плешаков, который отдал станции более 30 лет.

Пришел он сюда сразу после армии, в 1982 году, водителем. Спустя год ему, молодому комсомольцу, предложили ехать на стройку знаменитой Байкало-Амурской магистрали.

– На БАМе в Тынде сразу же записали на двухмесячные курсы по вождению. Преподавали русскоязычные немецкие специалисты, так как техника была дорогая. После начал работать на 16-тонном грузовом автомобиле «Магирус» из Германии, – вспоминает Евгений Васильевич.

…На стройку магистрали приехала и его супруга Ольга Николаевна. В Сибири родился первенец, которого назвали в честь отца. Спустя пару-тройку месяцев семья Плешаковых была вынуждена вернуться в Казахстан. Почти полное отсутствие детского питания, дефицит витаминов и суровые погодные условия сильно пошатнули здоровье младенца.

– Руководство БАМа никак не хотело отпускать, даже грозилось с Доски почета фотографию снять. Я тогда сказал: делайте, что хотите, но здоровье сына мне важнее. И как ни тяжело было покидать эту знаменитую стройку, в 1985 году вернулся в родной Аксу, на станцию. Как семейный человек, сразу получил две комнаты в общежитии. А спустя 8 лет – 4-комнатную квартиру, тоже от предприятия, – рассказывает Евгений Васильевич.

…На станции он приступил к прежней работе, стал водителем КамАЗа. Почти 22 года занимался междугородными перевозками – доставлял оборудование. За это время Евгений Васильевич успел объездить страны Прибалтики, Российскую Федерацию. Старшего сына, Евгения, постоянно брал с собой.

– В те времена дома почти не жил, все время в дороге. Бывало, из одной командировки приеду, пару дней дома – и сразу во вторую. Если оборудование задерживали, то всегда на экскурсии по местным достопримечательностям ездил. А сыну дорога так понравилась, что он решил пойти по стопам деда и отца – стать водителем. Сейчас Евгений работает на станции, в одном цехе со мной, – рассказывает Евгений Плешаков-старший.

На станции, и тоже в одном цехе – на котельном участке № 2, трудится и его супруга Ольга Николаевна, табельщица, и младший сын, Андрей, старший мастер.

Сегодня Евгений Васильевич перевозит людей на микроавтобусе. О своей работе всегда говорит с улыбкой:

– Коллектив отличный. Взаимовыручка есть. Ребята всегда готовы помочь, а при случае и подменить.

…А на вопрос, почему все-таки стал водителем, отвечает, что это – судьба, и иной работы для себя никогда не представлял.