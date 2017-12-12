Количество бесплатных медуслуг для незастрахованных казахстанцев сократится в 2020 году

Фото с сайта today.kz
В Казахстане будет произведена доскональная ревизия медицинских услуг, после которой пакет услуг гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи будет сокращен. Об этом сообщил директор департамента управления проектами Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент Кazpravda.kz
"С 2020 года в связи с внедрением обязательного социального медицинского страхования будут определены четкие границы обязательств государства через оптимизацию пакета гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи до уровня выделяемых бюджетных средств, лимитирование отдельных видов неприоритетных медицинских услуг и формирование адекватных тарифов. Другими словами, мы должны сделать доскональную ревизию и детализацию бесплатных медицинских услуг и соотнести этот объем со средствами, которые выделяются на их предоставление", – сказал Султангазиев.
Он отметил, что услуги, не вошедшие в ГОБМП, население сможет получать в рамках ОСМС, оплачивать самостоятельно или через добровольное медицинское страхование.
Также директор департамента подчеркнул, что будут сохранены минимальные социальные гарантии, незастрахованные будут получать гарантированный объем медуслуг за счет государства до 2022 года, только уже в усеченном виде.
При этом застрахованные в системе ОСМС, напротив, будут иметь преимущества и с 2020 года смогут получать расширенный пакет медуслуг, на финансирование которого будут направляться средства ФСМС.
"Мы считаем, что такой подход создаст стимул для незастрахованных граждан самостоятельно осуществлять уплату взносов и переходить в категорию застрахованных", – заключил Тимур Султангазиев.
Стоит отметить, что сроки начала предоставления самой медицинской помощи населению в рамках страховой медицины переносятся на январь 2020 года. Уплата взносов работодателями в Фонд социального медицинского страхования в 2018-2019 годах будет сохранена.
В течение 2018-2019 годов оказание медицинской помощи всем категориям граждан будет осуществляться по-прежнему в рамках гарантированного государством объема медицинской помощи, в котором сохраняются следующие виды бесплатных медицинских услуг: скорая помощь и санитарная авиация, вакцинация, медицинская помощь при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, амбулаторно-поликлиническая помощь, первичная медико-санитарная помощь, консультативно-диагностические услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение, экстренная и плановая стационарная медпомощь, стационарнозамещающая помощь, высокотехнологичные медицинские услуги.