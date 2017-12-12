Количество бесплатных медуслуг для незастрахованных казахстанцев сократится в 2020 году

Айнур Самедова
В Казахстане будет произведена доскональная ревизия медицинских услуг, после которой пакет услуг гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи будет сокращен. Об этом сообщил директор департамента управления проектами Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент Кazpravda.kz.

"С 2020 года в связи с внедрением обязательного социального медицинского страхования будут определены четкие границы обязательств государства через оптимизацию пакета гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи до уровня выделяемых бюджетных средств, лимитирование отдельных видов неприоритетных медицинских услуг и формирование адекватных тарифов. Другими словами, мы должны сделать доскональную ревизию и детализацию бесплатных медицинских услуг и соотнести этот объем со средствами, которые выделяются на их предоставление", – сказал Султангазиев.

Он отметил, что услуги, не вошедшие в ГОБМП, население сможет получать в рамках ОСМС, оплачивать самостоятельно или через добровольное медицинское страхование.

Также директор департамента подчеркнул, что будут сохранены минимальные социальные гарантии, незастрахованные будут получать гарантированный объем медуслуг за счет государства до 2022 года, только уже в усеченном виде.

При этом застрахованные в системе ОСМС, напротив, будут иметь преимущества и с 2020 года смогут получать расширенный пакет медуслуг, на финансирование которого будут направляться средства ФСМС.

"Мы считаем, что такой подход создаст стимул для незастрахованных граждан самостоятельно осуществлять уплату взносов и переходить в категорию застрахованных", – заключил Тимур Султангазиев.

Стоит отметить, что сроки начала предоставления самой медицинской помощи населению в рамках страховой медицины переносятся на январь 2020 года. Уплата взносов работодателями в Фонд социального медицинского страхования в 2018-2019 годах будет сохранена.

В течение 2018-2019 годов оказание медицинской помощи всем категориям граждан будет осуществляться по-прежнему в рамках гарантированного государством объема медицинской помощи, в котором сохраняются следующие виды бесплатных медицинских услуг: скорая помощь и санитарная авиация, вакцинация, медицинская помощь при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, амбулаторно-поликлиническая помощь, первичная медико-санитарная помощь, консультативно-диагностические услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение, экстренная и плановая стационарная медпомощь, стационарнозамещающая помощь, высокотехнологичные медицинские услуги.

Популярное

Все
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Умные очки для слабовидящих
Путь писателя и государственного деятеля
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Шаг за шагом к вершине
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Актауский бенефис сборной Казахстана
Здесь будет экопарк
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отрар «гостит» в Жезказгане
В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам
Без вины виноватые
Весна как состояние души
Татьяна из Жанакоргана
Лечить? Не допустить болезнь!
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Не нарушайте – вас снимают!
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Читайте также

Цикл встреч по подготовке доклада о деятельности общественн…
Минтруда меняет подходы к трудоустройству уязвимых слоев на…
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отопительный сезон без единой аварии прошел в Темиртау

