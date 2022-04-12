Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов рассказал, сколько детей погибло с начала года на дорогах страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«За три месяца текущего года наблюдается рост ДТП с участием детей. За отчетный период допущено 465 ДТП с участием детей, в которых 33 ребенка погибли, 592 получили ранения», - сообщил Арыстанов на брифинге в СЦК.

По его словам, ежедневно во всех регионах происходят такие несчастные случаи.

«Удвоенное внимание должно быть, когда вы перевозите детей, когда вы видите детей», - резюмировал спикер.