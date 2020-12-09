Количество ДТП снизилось в Казахстане в 2020 году

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Также на официальном сайте Комитета можно проверить автомобиль на участие ДТП (Комитет по правовой статистике и специальным учетам ведет учет только тех ДТП, в которых были раненые или погибшие). Пользователю нужно ввести номер автомашины, далее он получит информацию о дате ДТП, марке машины, о том, какое нарушение Правил дорожного движения совершено, о количестве пострадавших, но без вывода персональных данных.