Количество ДТП снизилось в Казахстане в 2020 году

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
За 11 месяцев 2020 года основные показатели аварийности в Казахстане снизились на 20%. Об этом сообщает Комитет по специальным учетам ГП РК, передает Kazpravda.kz
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Так, за этот период в стране зарегистрировано 11 837 ДТП (14 835 за 11 месяцев 2019 года), в них пострадало 17 193 человека (на 20,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года – 21 690), в том числе ранено 15 439 (19 579, снижение на 21,1%).
"В ДТП погибло 1 754 человека, за 11 месяцев прошлого года – 2 111. Доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП также снизилась с 3 695 (11 мес. 2019 года) до 2 630 (в текущем году), она составляет 17% от общего количества пострадавших.
Произошло существенное снижение показателей ДТП с участием общественного транспорта: за 11 месяцев произошло 173 ДТП, в которых погибло 18, ранено – 228 человек (11 мес. 2019 года – 327 ДТП, погибло 52, ранено – 592 человека)", – говорится в сообщении.
Согласно статистическим показателям, более 86% ДТП произошло по вине водителей (10 195, 11 мес. 2019 года – 12 359), в том числе 493 (574) из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Около 25% (2 930 фактов) ДТП, которые повлекли гибель или ранение людей, совершены в Алматы. Соответственно, здесь же зафиксировано наибольшее число пострадавших в ДТП – 3 503. Одной из причин таких показателей в мегаполисе является самый большой автопарк по стране.
В столице зафиксировано 425 ДТП, в Шымкенте – 259 ДТП.
Наименьшее количество ДТП совершено в Северо-Казахстанской (205) и Атырауской (215) областях.
Детальную информацию об аварийности на дорогах и улицах страны можно посмотреть на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам (qamqor.gov.kz
) в разделе "Информационный сервис". Для этого нужно зайти в "Геоинформационные системы", выбрать вкладку "ДТП", а также задать параметры времени и региона.Также на официальном сайте Комитета можно проверить автомобиль на участие ДТП (Комитет по правовой статистике и специальным учетам ведет учет только тех ДТП, в которых были раненые или погибшие). Пользователю нужно ввести номер автомашины, далее он получит информацию о дате ДТП, марке машины, о том, какое нарушение Правил дорожного движения совершено, о количестве пострадавших, но без вывода персональных данных.