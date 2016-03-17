Почти в два раза снизилось количество нарушений трудового законодательства на востоке страны по сравнению с 2014 годом. По словам руководителя ведомства, это стало закономерным итогом работы, проводимой в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 2011–2015 годы.

– Впрочем, ужесточились также и меры наказания за совершаемые нарушения трудового законодательства, – отметил Б. Кизатов.

Отсутствие трудового договора у сотрудника, к примеру, может грозить работодателю штрафом в 200 МРП. Невыполнение обязательств по оплате труда, в свою очередь, является одним из основных нарушений и наказывается штрафом до 150 МРП.

Год назад в целях предупреждения образования задолженностей по выплате заработной платы совместным приказом акима и прокурора области утвержден соответствующий алгоритм. На его основании управлением государственной инспекции труда проводится регулярный мониторинг своевременности и выплаты в полном объеме заработной платы на предприятиях, – сказал Бакытбек Кизатов.

В общей сложности ведомством за прошедший год выдано 860 предписаний, к административной ответственности привлечено 432 юридических и должностных лица, приостановлена работа 13 организаций, возбуждено 24 уголовных дела. В 2016 году деятельность управления нацелена на соблюдение требований нового Трудового кодекса РК.