Общество Количество осужденных в Казахстане сократилось на 100 тыс. за годы независимости Айнур Курамысова

Количество осужденных в Казахстане с начала 90-х годов сократилось на 100 тыс. человек. Об этом в ходе второго форума тюремной реформы "Занятость в колониях-2017" сообщила государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Если в начале 90-х годов в тюрьмах отбывали наказание до 140 тысяч человек, то в этом году – 48 тысяч человек. Увеличивается доля альтернативных наказаний и мер пресечения, не связанных с лишением свободы. Для нас интересен индикатор по достижению как минимум 75% занятости среди трудоспособных заключенных, предлагаемых проектом PRI до 2018 года", – отметила госсекретарь.



Абдыкаликова отметила, что значимым шагом стало принятие в этом году нового Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.



"Со дня обретения независимости Республика Казахстан системно и последовательно придерживается политики гуманизации правовых отношений и, в частности, исполнения уголовных наказаний. Принцип гуманизации является приоритетным и заложен в основу действующей концепции правовой политики Казахстана до 2020 года", – сказала госсекретарь.



По словам заместителя Генерального прокурора Жакипа Асанова, сокращению тюремного населения также способствовал ряд мер, в частности, уменьшение арестов в ходе следствия, увеличение числа альтернативных наказаний, назначаемых судами в том числе . Так, в 2014 году количество лиц, которым было вынесено такое наказание, составило 65%, а лишенных свободы – 35%. Этот показатель, отметил Асанов, является рекордным, то есть самым минимальным за всю историю Казахстана, включая и советский период.



Вместе с тем, добавил он, суды на 26% чаще стали выносить решение об условно-досрочном освобождении либо о замене наказания на другой вид, не связанный с лишением свободы.

