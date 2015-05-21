Происшествия
Количество павшей сайги в Костанайской области превысило 27,5 тысячи
Число сайгаков, туши которых обнаружены в Костанайской области, достигло 27,7 тысячи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.
По данным на 20 мая, утилизированы 8 360 животных. В целом с начала мора – 27 681. Работы по захоронению погибших сайгаков продолжаются.
Сейчас утилизацией павших животных занимаются более 500 человек, задействованы 93 единицы техники.
По информации Национального референтного центра по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, предварительной причиной гибели сайги является пастереллез
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