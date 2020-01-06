Количество подписчиков Instagram-аккаунта Токаева превысило один миллион
Айдана Демесинова
На Instagram-аккаунт Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписались уже больше миллиона человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
"Открытость и готовность взаимодействовать с обществом – важная особенность политического стиля Касым-Жомарта Токаева. Глава государства, реализуя концепцию "слышащего государства", особое внимание уделяет обратной связи с населением. Для оперативного рассмотрения обращений граждан была запущена Виртуальная приемная Президента Казахстана, в которую поступило 6673 писем", - написал Уали.
Он отметил, что Касым-Жомарт Токаев регулярно проводит брифинги и пресс-конференции, дает интервью отечественным и зарубежным СМИ.
"Он активно использует в своей работе такие социальные сети, как Twitter и Instagram. На днях число подписчиков Instagram-аккаунта Главы государства, открытого 1 апреля 2019 года, превысило один миллион человек. За 9 месяцев на личной страничке опубликовано 60 постов, посвященных его официальным мероприятиям, встречам и поездкам. Касым-Жомарт Кемелевич планирует опубликовать на своей страничке и неофициальные фотографии, видеоролики", - добавил пресс-секретарь Президента.