Президент
Количество подписчиков Instagram-аккаунта Токаева превысило один миллион
Айдана Демесинова
На Instagram-аккаунт Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписались уже больше миллиона человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

"Открытость и готовность взаимодействовать с обществом – важная особенность политического стиля Касым-Жомарта Токаева. Глава государства, реализуя концепцию "слышащего государства", особое внимание уделяет обратной связи с населением. Для оперативного рассмотрения обращений граждан была запущена Виртуальная приемная Президента Казахстана, в которую поступило 6673 писем", - написал Уали.

Он отметил, что Касым-Жомарт Токаев регулярно проводит брифинги и пресс-конференции, дает интервью отечественным и зарубежным СМИ.

"Он активно использует в своей работе такие социальные сети, как Twitter и Instagram. На днях число подписчиков Instagram-аккаунта Главы государства, открытого 1 апреля 2019 года, превысило один миллион человек. За 9 месяцев на личной страничке опубликовано 60 постов, посвященных его официальным мероприятиям, встречам и поездкам. Касым-Жомарт Кемелевич планирует опубликовать на своей страничке и неофициальные фотографии, видеоролики", - добавил пресс-секретарь Президента.

Популярное

Все
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
Дорога певца – вместе с народом
Обзор главных событий европейского футбола
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
А ты записался в очередь?
Стать полноправной частью общества
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Лебеди села Акмол
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
Ответ на главный вопрос
Три аспекта реабилитации
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Президент
Главы зарубежных государств и международных организаций поз…
Президент , Поручения , Международное сотрудничество , Правительство , Россия
Токаев провел совещание с руководством Правительства
Президент , Международное сотрудничество , Россия
Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг $25 млрд – …
Президент , Международное сотрудничество , Россия
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]