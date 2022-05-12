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Международное сотрудничество , Транспорт
Количество рейсов между Казахстаном и Германией увеличится

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили об увеличении количества авиарейсов между Казахстаном и Германией, передает Kazpravda.kz.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением карантинных ограничений Комитет гражданской авиации
МИИР РК работает над восстановлением и увеличением международного авиасообщения. Так, между Казахстаном и Германией с начала июля общее количество рейсов составит 15 рейсов в неделю, в том числе по маршруту Уральск – Франкфурт", - говорится в информации.

По данным министерства, с 15 мая авиакомпания "Эйр Астана" планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю, а также с 1 июня – с 6 до 7 рейсов на воздушном судне типа А321LR.

Кроме того, со 2 июня авиакомпанией "Lufthansa" планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Нур-
Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля - до 7 рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

В МИИР отметили, что полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

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