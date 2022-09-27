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Экономика , Общество
Количество рейсов увеличат между Казахстаном и Великобританией

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев встретился с Послом Великобритании в Казахстане госпожой Кэти Лич, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами, а также увеличения количества регулярных рейсов. 

Глава Комитета рассказал о текущем состоянии гражданской авиации и о планах ее дальнейшего развития. Кроме того, госпожа Кэти Лич выразила просьбу о поддержке проекта “Международная авиационная коалиция за климатические амбиции”. Следует отметить, что инициатором данного проекта является Великобритания. К слову, Международная авиационная коалиция за климатические амбиции – это группа стран, которые работают над достижением общей цели повышения климатических амбиций международной авиации под глобальным руководством ИКАО. 

В свою очередь, казахстанская сторона заверила в своей заинтересованности в сокращении негативного воздействия на окружающую среду и готовности рассмотреть вопрос с учетом позиций всех заинтересованных сторон и национальных интересов. 

Вместе с тем, стороны обсудили вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая состоится с 27 сентября по 7 октября 2022 года. Также отмечены планы выполнения полетов между странами и увеличение количества регулярных рейсов до ежедневных начиная с осенне-зимней навигации. 

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