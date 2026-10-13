Количество сделок купли-продажи жилья немного уменьшилось в Казахстане

Недвижимость,Статистика
Дана Аменова
корреспондент

Лидерами по количеству продаж стали 1-комнатные квартиры.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 35 406, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР

По сравнению с августом 2026 года (35 807) количество сделок уменьшилось на 1,1%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 248 – 20,5%) и Астана (6 119 – 17,3%), а также Карагандинская область (2 540 – 7,2%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Ұлытау – 280 сделок (0,8%).

«По сравнению с августом 2026 г. в сентябре наивысший рост зафиксирован в Туркестанской (24,8%), Жамбылской (13,3%) области и области Жетісу (12,1%). Наибольший спад зарегистрирован в Костанайской (-10,2%), Карагандинской (-10,1%) областях и городе Алматы (-5,7%). Количество сделок с жильем в многоквартирных домах по сравнению с августом 2026 года уменьшилось на 2,2% (на 623 сделок).

Всего в сентябре 2026 года по квартирам  совершено 27 096 сделок, что составляет 76,5% от общего числа сделок. Основная доля продаж жилья в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24,8%), Астана (22,1%), а также Карагандинскую область (7,8%). Лидерами по количеству продаж стали 1-комнатные квартиры, по которым в сентябре 2026 года зарегистрировано 10 434 сделок», - указано в информации.

Там же добавили, что в сентябре 2026 года по сравнению с августом количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 2,7% (на 222 сделок). Всего в сентябре зафиксировано 8 310 сделок. Наивысший рост в количестве сделок по индивидуальным домам зафиксирован Актюбинской (22,4%), Туркестанской (18,3%) и Восточно-Казахстанской (16,6%) областях. Наибольшее уменьшение наблюдается в Карагандинской (-12,5%) области, области Ұлытау (-10,9%) и Павлодарской (-9,2%) области.

Количество сделок купли-продажи жилья за сентябрь 2026 г. по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 14,3% (с 41 313 до 35 406 сделок).

Наибольший рост отмечен в Туркестанской (+24,7%) области, а наибольшее снижение – в городе Астана (-29,2%). По сравнению c январем-сентябрем 2025 года количества сделок в январе-сентябре 2026 года сократилось на 5,6%.

#квартиры #сентябрь #сделки #купля-продажа

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