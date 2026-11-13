Количество сделок с жильем снизилось на 10% в Казахстане

В октябре 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 864. По сравнению с сентябрем 2026 года (35 406) количество сделок уменьшилось на 10%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

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Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6 065 – 19%) и Астана (5 223 – 16,4%), а также Карагандинская область (2 482 – 7,8%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Ұлытау – 228 сделок (0,7%).

По сравнению с сентябрем 2026г. в октябре наивысший рост зафиксирован в Кызылординской (38,7%), Костанайской (13,5%) и Атырауской (2,9%) областях. Наибольший спад зарегистрирован в Западно-Казахстанской (-21,2%) области, области Ұлытау (-18,6%) и городе Алматы (-16,3%).

Количество сделок с жильем в многоквартирных домах по сравнению с сентябрем 2026 года уменьшилось на 11,3% (на 3 052 сделок). Всего в октябре 2026 года по квартирам совершено 24 044 сделок, что составляет 75,5% от общего числа сделок. Основная доля продаж жилья в многоквартирных домах приходится на города Алматы (23,1%), Астана (21,3%), а также Карагандинскую область (8,6%). Лидерами по количеству продаж стали 2-комнатные квартиры, по которым в октябре 2026 года зарегистрировано 9 423 сделок.

В октябре 2026 года по сравнению с сентябрем количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 5,9% (на 490 сделки). Всего в октябре зафиксировано 7 820 сделок. Наивысший рост в количестве сделок по индивидуальным домам зафиксирован Актюбинской (10,6%), Алматинской (10,4%) и Кызылординской (6,1%) областях. Наибольшее уменьшение наблюдается в городе Астана (-30,6%), области Ұлытау (-28,6%) и Мангистауской (-24,4%) области.

Количество сделок купли-продажи жилья за октябрь 2026г. по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 22,8% (с 41 259 до 31 864 сделок). Наибольший рост отмечен в Кызылординской (+52,6%) области, а наибольшее снижение – в городе Астана (-41,6%). По сравнению c январем-октябрем 2025 года количества сделок в январе-октябре 2026 года сократилось на 7,6%.