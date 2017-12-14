Количество воспитанников детских домов в РК сократилось в три раза
Инга Селезнева
За 11 лет в Казахстане в три раза сократилось количество воспитанников в детских домах, сегодня их всего 6 100 ребят. Об этом сказала общественный деятель Аружан Саин, выступая на расширенном заседании "Культурный код "Самрук-Қазына. Reinvention", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы сотрудничаем с фондом "Самрук-Қазына" по проекту "Казахстан без сирот", мы начали его в 2006 году, и тогда в детских домах воспитывалось 19 800 ребят, сегодня их – 6 100. Мы фактически в три раза сократили количество воспитанников детских домов. Это работа не только нашего фонда, но и Домов мамы и НПО, которые также ставят цель, чтобы в Казахстане не было детских домов и чтобы дети воспитывались в семье, даже если они остались без попечения родителей", – сообщила Саин.
Также она отметила, что Дома мамы сделали статистику, по которой стало ясно, что в Казахстане более 8,5 тысячи граждан хотят взять ребенка из детского дома. Но при этом, она добавила, что в законодательстве есть некоторые аспекты, которые мешают им в усыновлении.
Кроме того, она рассказала, скольким детям помогли казахстанцы совместно с фондами Добровольного общества милосердия и "Самрук-Қазына".
"На сегодняшний день за все время нашей работы и сотрудничества с фондом "Самрук-Қазына" помощь оказана 1568 детям, и это только в проекте "Подари детям жизнь"! Это представляете, сколько детей, которые получили шанс! Оплачено более 2,5 тысячи операций, многие дети лечатся поэтапно и им делают несколько операций. Мы собрали 2 миллиарда 636 тысяч тенге, для нас это огромные деньги! Только за этот год в проекте "Подари детям жизнь" мы собрали без учета помощи фонда 500 миллионов тенге, которые поступают с помощью SMS-сообщений по 280 тенге. Это все народ и простые люди нам помогают. Мне казалось, что в Казахстане каждый человек сам за себя, но нет, у нас потрясающие, неравнодушные люди", – поделилась общественный деятель.