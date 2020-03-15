Количество заболевших коронавирусом казахстанцев увеличилось

Коронавирус
Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Количество заболевших коронавирусом казахстанцев увеличилось. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн-брифинга, передает Kazpravda.kz.   

"Сегодня утром было дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Это женщина 1959 года рождения, которая сейчас находится в инфекционной больнице в Алматы. Она является супругой ранее госпитализированного пациента. Это из категории близких контактов. Они были своевременно изолированы. Все близкие контакты установлены и изолированы. У других диагноз отрицательный", – сказал Елжан Биртанов.

По его словам, второй пациент – мужчина 1995 года рождения.

"Он вчера летел рейсом Алматы-Сеул. Все пассажиры этого рейса, за исключением транзитных, которые улетели из Казахстана, госпитализированы", – заключил министр.

Напомним, накануне в Министерстве здравоохранения РК сообщили о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до шести человек.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

Также ранее стало известно, как будет начисляться заработная плата в период карантина тем работникам, которые вышли на дистанционный режим работы и оказались на простое.

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