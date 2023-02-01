Количество заключенных браков сократилось в городах Казахстана

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В Казахстане снизилось количество заключенных браков среди горожан. Об этом сообщила руководитель Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталова, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Замечено умеренное снижение коэффициента брачности в городской местности. Это связано с растущей популярностью гражданских браков. Также, социально-экономическая ситуация влияет на снижение брачности среди населения», - сказала на брифинге в СЦК Жулдыз Батталова.

Указала она и на тенденцию снижения рождаемости. Средний возраст материнства в последние годы в стране остается на одном уровне - 25,2 года.

«Следующая проблема, которая нашла отражение в национальном докладе, - анализ НПА. В частности, это анализ защиты прав детей и женщин, находящихся в гражданском браке. Рекомендуем также улучшение и пересмотр механизма расчета алиментов несовершеннолетним детям, защиты прав супругов, состоящих в гражданском браке, и так далее», - добавила спикер.