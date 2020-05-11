Количество зараженных COVID-19 в Казахстане выросло до 5 138 человек
Екатерина Елисеева
Количество зараженных COVID-19 в Казахстане выросло до 5 138 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оперативный штаб госкомиссии.
"Зарегистрировано еще 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Алматы - 3, в Карагандинской области - 5, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Актюбинской области - 2", – говорится в сообщении.
Всего в стране подтверждено 5 138 случаев, из них: