Общество
Количество зараженных COVID-19 в Казахстане выросло до 5 138 человек
Екатерина Елисеева
Количество зараженных COVID-19 в Казахстане выросло до 5 138 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оперативный штаб госкомиссии. 

"Зарегистрировано еще 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Алматы - 3, в Карагандинской области - 5, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Актюбинской области - 2", – говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 5 138 случаев, из них:

 в Алматы - 1593,

 в Нур-Султане - 1074,

 Атырауской области - 302,

ЗКО - 252,

 г. Шымкент - 233,

 Кызылординской области - 230,

 Карагандинской области - 196,

 Алматинской области - 183,

 Туркестанской области - 180,

Жамбылской области - 179,

 Актюбинской области - 174,

Павлодарской области - 154,

Мангистауской области -129,

Акмолинской области - 110,

Костанайской области - 62,

 ВКО - 51,

 СКО - 36.


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