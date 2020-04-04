Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 464
Зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Нур-Султане - 3, Мангистауской области - 1, сообщает официальный сайт Coronavirus2020.kz.
"На сегодняшний день в стране подтверждены 464 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 202, Алматы - 93, Карагандинской области - 22, Атырауской - 20, Акмолинской - 19, Жамбылской - 8, Шымкенте - 11, Восточно-Казахстанской области - 4, Алматинской - 9 случаев, Актюбинской - 7, Северо-Казахстанской - 18, Павлодарской - 1, Мангистауской - 2, Кызылординской - 26, Западно-Казахстанской - 2, Туркестанской - 19, Костанайской - 1.
Между тем, накануне министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК отметил уменьшение прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Нур-Султане и Алматы.