Количество зарегистрированных ИП сократилось в Казахстане
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в РК на конец первого квартала 2020 года составило 970,6 тыс. – на 4,8% меньше, чем на конец первого квартала 2019-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Из них более четверти приходится на два мегаполиса – Алматы и Нур-Султан. В Алматы их количество за год сократилось на 2,8%, до 157,1 тыс. индивидуальных предпринимателей; в Нур-Султане, наоборот, увеличилось на 1,9%, до 97,8 тыс. ИП.
По видам деятельности самое заметное сокращение численности ИП зафиксировано в сфере транспорта и складирования – на 13,2%; следом идёт сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов – на 10,7%, до 399,2 тыс.
В сфере искусства, развлечения и отдыха на конец первого квартала было 10,8 тыс. ИП – на 4,1% больше, чем в прошлом году. При этом из-за ЧП в стране закрыты все ТРЦ и кинотеатры, отменены концерты, спектакли и все массовые развлечения.
Для поддержки индивидуальных предпринимателей был разработан комплекс мер, таких как отсрочка по кредитам. Одобрение на приостановление уже получили более 9,8 тыс. субъектов МСБ, в том числе ИП.
Также, согласно постановлению Президента РК, индивидуальные предприниматели, пострадавшие в результате ЧП, могут подать заявку на кредит по программе льготного кредитования сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Кроме того, до 1 июня предоставлена отсрочка по уплате налогов и других обязательных и социальных платежей. Введена и отсрочка принудительного взыскания задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам.
Приостановлены налоговые проверки.
Помимо этого, владельцы ИП могут подать заявку на социальное пособие в размере 42500 тенге наряду с физическими лицами.