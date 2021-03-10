Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 220 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на специальный сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 143, город Алматы - 160, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 66, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 28, Атырауская область - 40, Восточно-Казахстанская область - 9, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 57, Карагандинская область - 51, Костанайская область - 49, Кызылординская область - 3, Мангыстауская область - 3, Павлодарская область - 56, Северо-Казахстанская область - 16, Туркестанская область - 3. Всего в стране выявлено 220 018 заболевших.