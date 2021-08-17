Общество
Количество зарубежных авиамаршрутов увеличилось из Казахстана
В какие страны смогут летать казахстанцы, рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz
.
Сейчас международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:
Турция - 54 рейса в неделю;
ОАЭ - 31 рейс в неделю;
Узбекистан - 36 рейсов в неделю;
Россия - 10 рейсов в неделю;
Грузия – 20 рейсов в неделю;
Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;
Беларусь – 8 рейсов в неделю;
Украина – 8 рейсов в неделю;
Германия – 9 рейсов в неделю;
Таджикистан – 2 рейса в неделю;
Южная Корея – 3 рейса в неделю;
Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
Нидерланды – 1 рейс в неделю;
Черногория – 7 рейсов в неделю;
Польша – 1 рейс в неделю;
Армения – 1 рейс в неделю.
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее регулярное международное авиасообщение выполнялось
в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.