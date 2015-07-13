Колледж – производству 893 Любовь ДОБРОТА, Кентау

Кайсар Камалбай заметно волнуется: только что председатель совета директоров компании Alageum Electric, в состав которой входит АО «Кентауский трансформаторный завод», Сейдулла Кожабаев вместе с красным дипломом вручил ему тысячу долларов как лучшему выпускнику колледжа. Портреты Кайсара и еще восьми его однокурсников украсят Доску почета учебного заведения. Все они – отличники учебы и активисты, сделавшие немало для становления традиций нового учебного заведения, сделавшего упор на получение знаний и профессиональных навыков. Эти молодые специалисты, придя на заводы, где их уже ждут, не растеряются, увидев современные станки. С ними они хорошо знакомы, ведь больше половины учебного времени учащиеся колледжа провели не в аудиториях, а в заводских цехах.

Руководство компании Alageum Electric предложило всем отличникам учебы продолжить образование в высших учебных заведениях, взяв на себя финансовые расходы. Сейдулла Кожабаев уверен, что среди первых выпускников непременно будут те, кто станет со временем заводской элитой, взяв на себя руководство структурными подразделениями компании. Первые ребята уже распределены на предприятия холдинга. Большинство из них изъявили желание остаться в родном городе и влиться в трудовой коллектив Кентауского трансформаторного завода. Двенадцать человек получили направления на работу на Уральский трансформаторный завод. Там для них созданы необходимые условия. В Уральске компания параллельно со строительством трансформаторного завода возводила и общежитие, чтобы молодым специалистам было где жить. Три выпускника начнут свою трудовую биографию непосредственно в столичном офисе компании Alageum Electric.

На торжественную церемонию вручения дипломов руководство колледжа пригласило не только выпускников, но и их родителей, акима Кентау, представителей общественности и, конечно же, завода и компании. Учебное заведение смогло за два года работы показать свою жизнеспособность, наладив учебный процесс, производственную практику и наполнив жизнь учащихся массой познавательных и образовательных мероприятий. Колледж был создан в декабре 2011 года на базе Кентауского трансформаторного завода, чтобы готовить кадры для предприятия, которое столкнулось с острой нехваткой специалистов. Руководство завода логично рассудило, что готовить их лучше из числа местных жителей, не привлекая людей со стороны. При таком раскладе выпускники придут работать на предприятия холдинга, что крайне важно для моногорода, переживающего большой отток молодежи из-за безработицы.

Сегодня в КПК, который готовит специалистов в области электромашиностроения, обучаются 410 студентов – почти в пять раз больше первоначального приема. Колледж официально стал экспериментальной площадкой по внедрению дуального обучения. Это прописано в трехстороннем договоре между республиканским научно-методическим центром развития технического и профессионального образования, областным управлением образования и учебным заведением. Он также предусматривает обучение и обмен опытом его сотрудников с другими колледжами, участвующими в эксперименте.

Уже с первых дней занятий учащиеся проходят практику в цехах Кентауского трансформаторного завода, что позволяет одновременно получать теоретические знания и практические навыки. В пяти цехах, оснащенных самым современным оборудованием известных западноевропейских фирм STOLBERG (Германия), LAE (Италия), TUBOLY (Швейцария), SOENEN (Бельгия), созданы учебные рабочие места. Хорошим оснащением может похвалиться и колледж. В учебном процессе используются мультимедийно-лингафонный и интерактивные кабинеты, оснащенные компьютерами, интерактивными досками и проекторами. В кабинетах химии и физики установлены лабораторные шкафы, лаборатории электрических приборов и материалов оснащены специальным оборудованием. А еще есть конференц-зал для проведения собраний и дебатов, библиотека с богатейшей общетехнической, профессиональной и художественной литературой. Все это вместе взятое превращает процесс обучения в увлекательное и интересное путешествие в мир знаний и увлечений. А буквально на днях здесь началось строительство дополнительного учебного корпуса со спортзалом, мастерской и аудиториями. Не удивительно, что желающих получить профессию и работать на заводе среди выпускников кентауских школ с каждым годом становится все больше.

– С момента открытия колледжа государство выделило 240 образовательных грантов на обучение студентов, – говорит директор КПК Серик Айтуреев. – Мы расцениваем это как кредит доверия молодому колледжу и холдингу и, уверен, что оправдаем его. У нас очень хороший завод-партнер, совместно с которым колледж ведет большую работу по поддержке талантливой молодежи. Кроме того, что выделяются гранты на обучение, выпускники имеют возможность продолжить обучение в вузе за счет работодателя, утверждены именные стипендии. Практическое обучение студентов колледжа не ограничивается лишь Кентау­ским трансформаторным заводом. В прошлом году наши учащиеся проходили практику на предприятиях компании в Астане и Алматы, Шымкенте, Туркестане, Актобе. И отовсюду мы получили положительные отзывы.



