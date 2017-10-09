​Колледжи на колесах

Проект осуществляется по двум направлениям. Первое – обучение за счет местных бюджетов для всех желающих по рабочим квалификациям. Сюда входят специальности сервиса и обслуживания, технические, технологические и сельскохозяйственные. По первому направлению по госзаказу принято 79,5 тыс. человек.

По второму направлению обу­чение осуществляется за счет респуб­ликанского бюджета в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. Здесь предусмотрена подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием, а также краткосрочное профессио­нальное обучение.

– Раньше наблюдался большой дисбаланс: 80% обучающихся в наших колледжах учились по профессиям среднего уровня, и только 20% получали квалификации по рабочим специальностям. Благодаря программе ситуация исправлена. Если прежде студенты обучались 2 года и 10 месяцев, по завершении получая одну квалификацию, то сейчас будут получать до трех квалификаций. Польза в том, что на рынке труда появляется универсальный специалист, которому гораздо легче найти работу. Это достигнуто, в частности, за счет внедрения модульной образовательной программы. Мы также пересмотрели более 130 типовых учебных программ и планов, где были повторяющиеся дисциплины. Вся программа ТиПО теперь согласуется и формируется по требованиям работодателя, – рассказал вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

У программы есть еще одна особенность – охват. По республике было создано 1 855 мобильных групп, в которые вошли работники колледжей и сельских аппаратов акимов, участковые инспекторы и члены молодежных организаций. Они проводили обходы в отдаленных населенных пунктах, выявляли граждан, не имеющих специального образования. По итогам проведенной работы госзаказ увеличился более чем на 24,8 тыс. человек.

– Задача массового обучения населения востребованным на рынке труда профессиям поставлена в связи с низким качеством трудовых ресурсов в стране. Среди безработного населения 25% имеют только среднее образование. А среди самозанятого населения почти половина не имеет среднего специального образования и профессиональных навыков. С апреля начаты краткосрочные курсы обучения, к ним уже приступили свыше 50 тысяч человек.

Гражданам, проходящим краткосрочные курсы, оказывается государственная поддержка в виде бесплатного обучения и выдачи стипендий. Наряду с вузами обучение проводят и работодатели, что повышает возможности трудоустройства, – отметил директор департамента занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения РК Балтабай Каппасов.

В Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Мангис­тауской и Костанайской областях был запущен пилотный проект – мобильные передвижные комп­лексы (МПК). Это автомобиль с прицепом, в котором созданы условия для обучения: лаборатории, мастерские по семи квалификациям. МПК ездят по отдаленным населенным пунктам, предоставляя возможность для курсовой подготовки и переподготовки. В МОН РК хотят проследить результаты такой работы и отмечают, что главная их цель – доступность образования.

– В труднодоступных населенных пунктах желающие могут пройти краткосрочные курсы по нескольким квалификациям. Например, повар, обувщик, оператор ЭВМ. Преимущество в том, что оборудование в МПК съемное, и его можно менять для нужд каждого конкретного района. В рамках программы каждой области было выделено по 100 миллионов тенге. И там, учитывая потребности региона в специальностях, регио­нальные комиссии определяли, сколько мобильных учебных цент­ров будут создавать на местах. В ВКО, например, сейчас работают два мобильных центра, – объяснил руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Восточно-Казахстанской области Кажымукан Оспангалиев.

Вопрос профессий будущего – также часть программы. Отмечено, что рынок диктует свою потребность, и большинство привычных профессий не удовлетворяют его запросов. Например, в вузах ВКО открыли 7 новых специальнос­тей, в Карагандинской области – 15. Одна из популярных нынче – мехатроника. Именно такие направления сейчас нужны для «Индустрии 4.0», для цифровой экономики. В общей сложности в текущем году в классификатор внесены 29 новых специальностей.