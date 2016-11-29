​Коллектив, руководство и Совет ветеранов НБ РК от всей души поздравляют Бисенгали Шамгалиевича ТАДЖИЯКОВА с 70-летним юбилеем!

Его преданность работе, высокий профессионализм, трудолюбие и ответственность снискали глубокое уважение всех, кому приходилось с ним работать. Бисенгали Шамгалиевич с присущей ему теплотой оказывает помощь коллегам, давая мудрые и полезные советы.

За заслуги перед государством, значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, плодотворную работу и активную общественную деятельность Бисенгали Шамгалиевич был неоднократно представлен к наградам. Является кавалером орденов «Барыс» III степени, «Парасат», «Құрмет», награжден Почетной грамотой Республики Казахстан и 18 юбилейными медалями. Награжден знаком «Отличник Госбанка СССР», является заслуженным работником НБ РК, заслуженным работником Государственной службы и заслуженным ветераном Министерства финансов РК.

Желаем Бисенгали Шамгалиевичу крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой жизни!