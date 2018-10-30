​Коллективная безопасность

В Алматы прошло 13-е заседание Военного комитета ОДКБ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по характеру вызовов и угроз военной безо­пасности в Центрально-Азиатском регионе, а также мерам по противодействию им. Были определены нап­равления работы по организации противовоздушной обороны в Цент­рально-Азиатском регионе, по созданию запасов материальных средств для обеспечения выполнения задач силами и средствами системы коллективной безопасности ОДКБ, выработке мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

– Мониторинг и анализ военно-политической обстановки в регионах коллективной безопас­ности с выработкой рекомендаций будет продолжен. Заслушана информация о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на период до 2020 года. Рассмотренные вопросы послужат достижению главной цели – укреплению коллективной безопасности и стабильности государств – членов организации. Очередное заседание Воен­ного комитета состоится в первом полугодии 2019 года в Кыргызской Респуб­лике, – отметил председатель Военного комитета, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.

По итогам заседания достигнут ряд договоренностей, направленных на укрепление коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.