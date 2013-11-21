Коллективная помощь Таджикистану

По итогам оценки группы экспертов из стран – членов организации ситуация в районе афгано-таджикской границы вызывает опасения в связи с повышением активности боевиков «Талибана» и преступных группировок. В связи с этим в рамках содействия безопасности границ на долговременной основе также предполагается разработка в ближайшее время межгосударственной целевой программы.

А пока, по словам Н. Бордюжи, согласно подписанному еще 23 сентября соглашению о поддержке Таджикистана в деле охраны границ предусмотрена экстренная помощь республике военными и материально-техническими средствами, которая будет оказана до конца текущего года.

Стоит отметить, что в настоящее время Казахстан ратифицировал соглашение с Таджикистаном об оказании военно-технической помощи. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Олжас СУЛЕЙМЕН, Душанбе