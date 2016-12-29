​Коллекторскую «триаду» – в законодательное русло

Однако не только коллекторы подпадают под действие документа. Ответственность кредитора и должника также прописана в законопроекте, обозначая, таким образом, тот факт, что эта триада – коллектор, кредитор и должник – в одинаковой степени несет ответственность за взаимоотношения между собой. А в том, что эти взаимоотношения пора перевес­ти в правовое поле, сомнений нет.

Представляя документ депутатам, председатель Национального банка РК Данияр Акишев подчеркнул, что в документе определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Например, в течение дня не допускается более одного личного контакта и трех телефонных переговоров. При этом сам должник будет выбирать время взаимодействия. Любые личные контакты запрещены в праздничные дни, а в выходные установленное время «общения» с коллектором сокращается на 6 часов по сравнению с буднями.

– Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение – жестко преследоваться в административном, уголовном порядке, – сказал Д. Акишев.

Законопроектом предусмотрена обязательная регистрация коллекторов и последующий их контроль со стороны Нацбанка.

Нужно отметить, что в момент обсуждения законопроекта в рабочих группах ряд депутатов высказывались резко отрицательно по поводу этого документа, считая, что таким образом банковская сфера, по сути, узаконивает рэкет. Да, в нашей стране, в отличие от соседней России, коллекторы не швыряли в окна должников бутылки с зажигательной смесью, однако «общение» с ними зачастую носит не очень приятный характер. В связи с этим депутат Шакир Хахазов, приведя в пример случаи, когда коллекторы не только взыскивали долг, но и принимали деятельное участие в отъеме недвижимости и бизнеса, поинтересовался, каким образом этот закон исключает деятельность недобросовестных взыскателей, то есть коллекторов?

Как заверил депутатов Д. Акишев, целью законопроекта является в первую очередь именно запрет на недоб­росовестные действия в отношении должника.

– В поле зрения Нацбанка будут находиться жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов. Для этого Нацбанк обладает­ необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы оперативно реагировать на обращения, – подчеркнул председатель Нацбанка.

В развитие темы выступил и спикер Нурлан Нигматулин. Не секрет, что по достижении пенсионного возраста сотрудники правоохранительных органов часто становятся востребованными в банковской сфере в структурах, обеспечивающих безопас­ность. Приводят в них своих коллег, и не только. В результате зачастую за этой «охранной» деятельностью как раз кроется не совсем законная коллекторская деятельность. По мнению спикера, разорвать этот порочный круг и призван обсуждаемый законопроект. Н. Нигматулин также подчеркнул необходимость строгого контроля деятельности коллекторов, чтобы в нашей стране не возникали ситуации, когда из-за действий взыс­кателей калечатся, а порой и гибнут люди из-за несвоевременной правовой реакции законодателей.

– Мы, к сожалению, сегодня видим, как это было в других странах. Для того чтобы подобное не произошло в Казахстане, и принимается этот законопроект. Поэтому предусмотрены нормы, о которых сейчас говорил председатель Национального банка. Это и введение уголовной ответственности, и лишение регистрации, и отзыв лицензий у коллекторских компаний в случае, если они будут нарушать законы и превышать свои полномочия. Если мы увидим, что при правоприменительной практике такая необходимость возникнет, мы готовы ужесточить требования и ответственность коллекторов. Это очень важный вопрос, – сказал Н. Нигматулин, подчеркнув, что депутаты на предстоящих встречах с избирателями должны провести разъяснительную работу.

«Добро» палаты получили и подготовленные депутатами Мажилиса законодательные поправки по экологическим вопросам. Предлагается, в частности, исключить обязательность проведения общественных слушаний по объектам, не включенным в Перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания. Это новшество пре­дусматривает устранение излишних финансовых и бюрократических барьеров для субъектов МСБ, чья деятельность не оказывает заметного влияния на окружающую среду.

Подводя итоги, Н. Нигматулин отметил, что с начала шестого созыва принят в работу 81 законопроект, из которых депутаты палаты одобрили и направили в Сенат 51. Председатель Мажилиса также подчеркнул, что 9 законопроектов разработаны самими депутатами. Из принятых Парламентом законов на сегодня 32 уже подписаны Главой государства и вступили в законную силу.

Он также напомнил, что вся законотворческая работа Парламента ведется в новом формате. Рассмотрение законопроектов, по его словам, проходит при участии СМИ, НПО, общественно-политических объединений, партий, которые не вошли в Парламент. Говоря о предстоящих встречах депутатов с избирателями в регионах, спикер подчеркнул, что эта часть деятельности очень важна. Депутаты должны внимательно выслушать чаяния населения, которое должно услышать четкие разъяснения по принятым законам, понять суть рассматриваемых сегодня Мажилисом законопроектов.

– Это очень важное политическое мероприятие, в ходе которого мы должны будем разъяснить населению основные положения выступления Главы государства на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости нашей страны, где Президент поставил очень большие стратегические задачи, – сказал Н. Нигматулин.

Спикер Мажилиса поблагодарил коллег за плодотворную работу и пожелал не снижать темпов в работе.

В этот день на пленарном заседании Мажилис по докладу Центризбиркома принял постановление о дос­рочном прекращении полномочий депутата палаты Мухтара Тиникеева по собственному желанию.