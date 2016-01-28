​Коллекция качества proof

Казахстанский монетный двор предоставил устькаменогорцам редкую возможность познакомиться с уникальными изделиями, при виде которых у нумизматов, несомненно, замерло бы сердце. Взять хотя бы монеты из серии «Космос», впервые выставленные для широкого обозрения в рамках мероприятий в честь 25-летия Независимости Казахстана. Коллекция, в которой на сегодня 9 монет, примечательна не только тематикой, но и технологией изготовления. Один из самых молодых монетных дворов мира – Казахстанский – в числе первых начал выпускать монеты из тантала.

– Монеты из этой серии завоевывают призы на всевозможных международных выставках, – рассказывает заместитель начальника отдела продаж Казахстанского монетного двора Григорий Кубарев. – Она довольно сложная в изготовлении. Использование двух видов металла – серебра и тантала – делает монеты необычными, и они высоко ценятся среди коллекционеров.

То, что будет изображено на очередной монете, определяет заказчик, но им может оказаться и частное лицо. А вот воплощение идеи будет зависеть непосредственно от мастера, вручную разрабатывающего макет, размеры которого в десятки раз больше оригинала. Это необходимо для того, чтобы проработать на барельефе мельчайшие детали, будь то орнамент на копье и даже мех животного. Особенно это актуально для монет из серий «Красная книга Казахстана», «Золото номадов», «Петроглифы Казахстана» и многих других.

Монетное дело сродни с ювелирным искусством. Понятие proof означает высочайшую степень качества чеканки коллекционных монет, медалей и орденов из драгоценных металлов. Зеркальная поверхность и матированный рисунок рельефа достигается специальными способами обработки заготовок и инструмента.

Более полная коллекция монет, медалей, значков, представительских сувениров, клейм, печатей, а также столового серебра хранится в музее предприятия. Некоторые изделия представлены в единичном экземпляре и стоят целое состояние. Неудивительно, поскольку ценность, к примеру, той же коллекционной монеты определяется не только стоимостью драгоценного металла или камней, которыми инкрус­тировано изделие, но и возможностью купить ее. Ведь памятные коллекции выпускаются единожды и, как правило, ограниченным тиражом.